"เวียตเจ็ทไทยแลนด์ จับมือ คอลลินส์ แอโรสเปซ" สนับสนุนการปฎิบัติการฝูงบินโบอิ้ง รุ่นใหม่ 50 ลำ

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” จับมือ “คอลลินส์ แอโรสเปซ” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย รองรับฝูงบินโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ 50 ลำ เตรียมเข้าประจำการ ตั้งแต่ปี 2568-2571 เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมความมั่นใจให้ระบบการปฏิบัติการบินครบวงจร
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2568 – สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติการบินสู่ระดับสากล ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท คอลลินส์ แอโรสเปซ (Collins Aerospace) ผู้นำด้านเทคโนโลยีอากาศยานและระบบสนับสนุนการบินครบวงจรระดับโลกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนโซลูชันการปฏิบัติการบิน (Flight Dispatch Services) ของสายการบินเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ความแม่นยำ และประสิทธิภาพ รองรับการขยายฝูงบินโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ จำนวน 50 ลำ ที่จะทยอยเข้าประจำการตั้งแต่ปี 2568-2571
ในความร่วมมือครั้งนี้ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้ลงนามสัญญาโปรแกรม “Dispatch 100” เป็นระยะเวลา 10 ปี กับบริษัท คอลลินส์ แอโรสเปซ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของฝูงบินโบอิ้ง 737-8 โดยโปรแกรมดังกล่าว ครอบคลุมงานบำรุงรักษาและบริการอะไหล่สำรองสำหรับระบบสื่อสารการบิน การนำร่อง และการเฝ้าระวัง ช่วยเสริมการดูแลเชิงรุก พร้อมขยายบริการหลังการขาย เพื่อให้การปฏิบัติการของสายการบินมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเติบโตของฝูงบินในระยะยาว
นายอัลวิน เลียว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า การร่วมมือกับคอลลินส์ แอโรสเปซ ถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิบัติการบินของเรา ซึ่งจะช่วยให้ฝูงบินโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ สามารถดำเนินงานได้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด โครงการนี้ยังช่วยเสริมความมั่นใจให้ระบบการปฏิบัติการบิน พร้อมยกระดับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ยิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถด้านปฏิบัติการของเวียตเจ็ทไทยแลนด์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของสายการบินในการก้าวสู่การเป็นสายการบินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความพร้อมสำหรับการขยายเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกในอนาคต
ในระยะต่อไป เวียตเจ็ทไทยแลนด์ และ คอลลินส์ แอโรสเปซ จะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของการปฏิบัติการและสมรรถนะของฝูงบิน โดยความร่วมมือนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในระยะยาว เพื่อให้เครือข่ายเส้นทางบินที่กำลังขยายอย่างต่อเนื่องของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ได้รับการสนับสนุนด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลก และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
โปรแกรม Dispatch ของคอลลินส์ แอโรสเปซ เป็นโซลูชันระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยสายการบินในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีอากาศยานและอุปกรณ์ควบคุมการบินได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีความพร้อมในการสนับสนุนที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ลดระยะเวลาในการหยุดซ่อม ช่วยคาดการณ์ต้นทุนได้อย่างแม่นยำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของฝูงบิน ซึ่งนอกเหนือจากการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย การรับรู้สถานการณ์การบิน และประสิทธิภาพของการปฏิบัติการแล้ว ยังมอบโซลูชันการดูแลรักษาแบบครบวงจรตลอดอายุการใช้งานของอากาศยานแต่ละลำอีกด้วย