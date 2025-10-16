การบินไทยรับรางวัล Next Generation Inflight Entertainment 2025

การบินไทยได้รับรางวัล “Next Generation Inflight Entertainment Provider of the Year in Asia 2025” ยกระดับประสบการณ์การเดินทางด้วยเทคโนโลยีความบันเทิงยุคใหม่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Next Generation Inflight Entertainment Provider of the Year in Asia 2025” จากนิตยสาร Aerospace and Defense Review โดยมี นาย Ong Yong Beng ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Images in Motion (IIM) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ โดยมี คุณกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารด้วยระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน (Inflight Entertainment System) ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้โดยสาร
นายชาย เอี่ยมศิริ กล่าวถึงความสำคัญของรางวัลดังกล่าวว่า เป็นเครื่องสะท้อนถึงความตั้งใจของการบินไทยในการพัฒนาระบบความบันเทิงบนเครื่องบินให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารในยุคปัจจุบัน โดยผสานเทคโนโลยีความบันเทิงเข้ากับความหลากหลายของเนื้อหา ทั้งภาพยนตร์ เพลง และรายการระดับพรีเมี่ยม เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด
ปัจจุบันการบินไทยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบความบันเทิงบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างและยกระดับประสบการณ์ในการเดินทาง เช่น
- อัปเกรดหน้าจอความละเอียดสูงระดับ HD เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่คมชัดและสมจริงยิ่งขึ้น
- พัฒนาเนื้อหาร่วมกับบริษัท Images in Motion (IIM) สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่หลากหลาย สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย ผ่านภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียที่ถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ และเอกลักษณ์ไทย
- เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร ด้วยฟังก์ชัน Content Preview ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Airways ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเลือกชมรายการแนะนำก่อนการเดินทาง
- นำระบบ Data Analytics มาประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์ความชื่นชอบของผู้โดยสารแต่ละกลุ่ม และคัดสรรเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการบินไทยที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการเป็นสายการบินคุณภาพสูงที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ที่มุ่งผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการแบบไทย เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจแก่ผู้โดยสารจากทั่วโลก