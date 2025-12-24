รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดโครงการปล่อยแถวอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาใช้บริการช่วงเทศกาล

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดโครงการปล่อยแถวอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาใช้บริการ และระดมพลรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หน่วยงานตำรวจในพื้นที่ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กรมการสัตว์ทหารบก และบริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่