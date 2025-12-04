DMT เตรียมแจกกระเป๋ากันง่วง แคมเปญ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์”

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT มีแผนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ไปกับโครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับโทล์ลเวย์”
ภายในกระเป๋ากันง่วง มีข้าว Green Way ที่ปลูกด้วยกระบวนการทำนาเปียกสลับแห้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจก พร้อมยาหม่องน้ำ ฝีมือผู้สูงอายุชุมชนพลอยไพลิน เขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนที่ DMT ให้การสนับสนุนฝึกอาชีพนำผลิตภัณฑ์มาร่วมแจมด้วย นอกเหนือจากผ้าเย็น เครื่องดื่มและลูกอม โดยเริ่มแจกวันที่ 26 ธค. นี้ ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 09.00 และช่วงบ่ายเวลา 15.00 - 17.00 น. หน้าด่านดินแดง 1