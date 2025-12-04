อาชีวะอุบลฯเปิดเทศกาลเค้ก-คุกกี้ของขวัญปีใหม่ 2569 ฝึกทักษะอาชีพนักเรียนก่อนลงสนามจริง

อุบลราชธานี-มหกรรมความอร่อยเริ่มแล้ว อาชีวะอุบลฯ เสิร์ฟความอร่อย ส่งความสุข ในเทศกาล “เค้ก คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ 2569 สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ” บูรณาการผู้เรียนสู่โลกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ส่งความสุขในเทศกาล “เค้ก คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ 2569 สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ” บูรณาการผู้เรียนสู่โลกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569
โดยมี ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานเปิดงานพร้อมสาธิตการแต่งหน้าเค้กก้อนพิเศษแห่งปีรับศักราชใหม่ เพื่อส่งความสุขรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569
สำหรับโครงการเทศกาล“เค้ก คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชานำทักษะวิชาชีพของตนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเน้นการมีประสบการณ์ในการทำงานในชีวิตจริง และสามารถนำวิชาความรู้ในวิชาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน
โดยเฉพาะการทำหน้าที่ในการเป็นนักขายที่ดี จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ อีกทั้งยังแข่งขันไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดจำหน่ายในปีนี้ ได้แก่ คุกกี้ช็อกโกแลตชิป คุกกี้เนยสดอัลมอนด์ คุกกี้คอร์นเฟลก ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์แยกชิ้น ในราคา 20 บาท แบบกระป๋อง 450 กรัม ราคา 150 บาท แบบกล่องกลมใส 600 กรัม ราคา 250 บาท และแบบซองขาว 150 กรัม ราคา 120 บาท
ส่วนเค้กมี 3 รสชาติ ได้แก่ เค้กเนยสด ราคาปอนด์ละ 200 บาท เค้กกาแฟ ราคาปอนด์ละ 220 บาท เค้กช็อกโกแลตชิป ปอนด์ละ 250 บาท สำหรับรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อเค้กและคุกกี้ ผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ที่ร้านเบเกอรี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โรงแรมอาชีวศึกษา หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-250111 หรือ 065-651-6577 หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูสุรีพร คืนดี หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 081-879-3868 ตลอดจน ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของสถานศึกษาได้ทุกคน