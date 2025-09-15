สร้างเสร็จแน่รับนักท่องเที่ยวฉลองปีใหม่69 “แม่โขงริเวอร์อาย” ชิงช้าสวรรค์ยักษ์เท่าตึก15ชั้น

นครพนม- นักท่องเที่ยวเตรียมเฮ❗ “แม่โขงริเวอร์อาย”ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ แลนด์มาร์กใหม่ริมแม่น้ำโขงพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 69 นี้ เผยเป็นชิงช้าสวรรค์สูงเท่าตึก 15 ชั้น 28 กระเช้า ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง 360 องศาฯ งบสร้างกว่า 50 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.นครพนมกำลังจะมีแลนด์มาร์กใหม่ทางการท่องเที่ยว สวยงามตระการตา ชื่อว่า “แม่โขงริเวอร์อาย” (Mekong River Eye) เป็นชิงช้าสวรรค์ ขนาดใหญ่ มีความสูง 49 เมตร เทียบเท่าตึก 15 ชั้น กำลังสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ทันช่วงฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ โดยใช้งบก่อสร้างประมาณ 54.5 ล้านบาท คาดหวังจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางไปเยือนนครพนมเพิ่มมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองหลักแห่งการพักผ่อน
ล่าสุด นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองนครพนม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยนายปราชญาระบุว่า โครงการฯนี้ใช้ชิ้นส่วนที่ขนส่งมากกว่า 10 ตู้คอนเทนเนอร์ และเครนยักษ์ 50 ตันติดตั้ง ทำให้โครงการคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่ง “แม่โขงริเวอร์อาย” เป็นกระเช้าหรู ผลิตจากโพลิเมอร์อัลลอย แข็งแรง ทันสมัย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกคัน สามารถดูวิวพาโนรามา 360 องศาฯ
“แม่โขงริเวอร์อายเป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่และสูงมาก มีจำนวน 28 กระเช้า รองรับนักท่องเที่ยวได้ 112 คนต่อรอบ นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำทัศนียภาพของสองฝั่งลำน้ำโขง ไทย–ลาว ถือเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่น่าจะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มาก”นายปราชญากล่าวและว่า
การประกอบโครงสร้างหลักแม่โขงริเวอร์อายนี้ใช้เวลาเพียง 20–30 วัน ตามกำหนดจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายใน 3 เดือน เพื่อเป็น ของขวัญชิ้นใหญ่ส่งท้ายปี ให้กับพี่น้องชาวนครพนมและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้มาเช็กอิน มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเพิ่มสีสันการท่องเที่ยวริมโขงนครพนมได้อย่างแน่นอน
