“เซเว่น อีเลฟเว่น” ชวน แชะ แชร์ จุดเช็คอิน “โลมา” ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 2 สาขากระตุ้นเที่ยวพัทยา

จุดเช็คอิน “โลมา” หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ติดตั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาธาราพัทยา และ สาขาบาลีฮาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและสร้างแลนด์มาร์กใหม่ให้ผู้มาเยือนได้ประทับใจ การนำสัญลักษณ์โลมามาประดับหน้าร้าน ไม่เพียงแต่สร้างจุดเช็คอิน ที่สวยงาม แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ากับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการแชร์บนโซเชียลมีเดีย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างความภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ที่ได้เห็นสัญลักษณ์คู่เมืองถูกยกระดับเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนทั่วโลกรู้จัก พร้อมเชื่อมั่นว่าการสร้างแลนด์มาร์กที่เข้าถึงง่ายและเป็นที่จดจำ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาในมิติใหม่
การเลือกใช้ “โลมา” เป็นสัญลักษณ์ของจุดเช็คอิน เนื่องจากโลมาเป็นสัตว์ที่ทุกคนรู้จักและเป็นมิตร จึงสื่อถึงเอกลักษณ์ความรื่นรมย์ สนุกสนาน และความอบอุ่นที่ต้อนรับผู้มาเยือน จุดเช็คอิน “โลมา” ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียน แต่ยังถ่ายทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความเป็นชุมชนในพื้นที่ ยังได้สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของคนพัทยาและจังหวัดชลบุรีอีกด้วย นอกจากนี้จุดเช็คอินโลมายังได้ติดตั้งจอดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมถ่ายภาพจุดเช็คอิน “โลมา” หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราพัทยา และสาขาบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี แล้วโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก#Pattaya7ElevenCheckin เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากเซเว่น อีเลฟเว่นมากมาย ตั้งแต่วันที่วันนี้–30 กันยายน 2568 หรือติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจhttps://www.facebook.com/cpall7
โครงการติดตั้งจุดเช็คอิน “โลมา” นี้ สะท้อนบทบาทของเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ “แลนด์มาร์กชุมชน” ไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพื่อสร้างจุดเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในอนาคตเป็นไปตามกลยุทธ์ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ของซีพี ออลล์ ต่อไป