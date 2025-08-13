จากสวนถึงเซเว่นฯ – ลำไยไทยทวีคุณค่า ซีพี ออลล์ เดินหน้านโยบายสร้างอาชีพ “จัดหา-กระจาย-พัฒนา” หนุนเกษตรกรโตไปด้วยกัน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตลำไยรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีผลผลิตลำไยจำนวนมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว (กรกฎาคม-สิงหาคม) ส่งผลให้เกิดภาวะลำไยล้นตลาด ราคาตก เป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรลำไยจำนวนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมเคียงข้างเกษตรกรไทย พร้อมช่วยกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด “จัดหา – กระจาย – พัฒนา” บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
เริ่มต้นจาก 1.จัดหา ลำไยสดคุณภาพจากสวนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ช่วยเกษตรกรระบายผลิตที่ออกมาพร้อมกันจำนวนมาก 2.กระจาย นำลำไยสดคุณภาพที่รับซื้อผลผลิต มาจัดจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศในหมวด “ผลไม้สด และผลไม้ตัดแต่งคว้านเมล็ด” เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว กระจายถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ สร้างความไว้วางใจด้านคุณภาพ ช่วยให้ผลิตผลของเกษตรกรไทยมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
3.พัฒนา นอกจากจำหน่ายลำไยสดแล้ว บริษัทฯ ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ด้วยศักยภาพของคู่ค้าและผู้ประกอบการ SME ที่ค้าขายกับเซเว่นฯ โดยการส่งเสริมให้แปรรูปลำไยเพิ่มมูลค่าสินค้า อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ละมาย , บริษัท ขนมหวานคุณเก๋ จำกัด ,บริษัท ไทยวอล์คกี้ จำกัด และ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำลำไยสดมาผลิตเป็นของหวานพร้อมรับประทาน เช่น ลำไยลอยแก้ว วุ้นกะทิลำไย เฉาก๊วยในน้ำลำไย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของซีพี ออลล์ ในการสร้างอาชีพ สร้าง “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” โดยไม่เพียงช่วยระบายผลผลิตเกษตร แต่ยังเป็นการ “สร้างเกษตรกรให้เป็นเถ้าแก่ใหม่” มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ นำความมั่งคั่งสู่ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย
เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตผลของเกษตรกรไทย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกร ร่วมอุดหนุนสินค้าลำไยสด 350 กรัม ในราคาเพียงราคา 35 บาท วางจำหน่ายแล้ววันนี้ – กลางเดือนกันยายน 2568 และสินค้าขนมหวานที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากลำไยหลายรายการได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ อาทิ ลำไยคว้านเมล็ด ราคา 35 บาท ลำไยลอยแก้ว ราคา 25 บาท/ถ้วย วุ้นมะพร้าวรวมมิตรน้ำลำไย ราคา 17 บาท/ถ้วย วุ้นกะทิน้ำลำไย ราคา 27 บาท/ถ้วย และ เฉาก๊วยในน้ำลำไย ราคา 20 บาท/ถ้วย