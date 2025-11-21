“เค้กเชอร์รี่แชมเปญดีไลท์” อร่อยฉลองส่งท้ายปี ที่ เค้กช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

ปลายปีแล้วก็จะได้เวลาที่ต้องเตรียมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่เค้กช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ได้คัดสรรเมนูเด่นเพื่อการนี้โดยเฉพาะกับ “เค้กเชอร์รี่แชมเปญดีไลท์” ซึ่งเป็นเค้กที่เข้มข้น และสดชื่นจากผลเชอร์รี่ที่รสเปรี้ยวนำ ผสมผสานกับอบเชยใส่กลิ่นอัลมอนด์ ทำให้รสชาติอร่อย นุ่มนวล เสิร์ฟพร้อมแก้วแชมเปญ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการตักเค้กใส่ปากด้วยถ้วยแชมเปญ
ผลงานการสร้างสรรค์โดย เชฟเต้ – จักรพรรดิ์ พจน์ชัยกุล ผู้ชนะเชฟกระทะเหล็กสายหวาน จากรายการ Iron Chef Thailand เพียงปอนด์ละ 1,033 บาท นอกจากนี้ยังมีเค้กอื่นๆ คุกกี้ ช็อกโกแลต ขนมปัง พัฟ พาย ต่างๆ ให้เลือกอร่อยอีกมากมาย หรือจะซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ได้ แล้วคุณจะสนุกประทับใจไม่รู้ลืม!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ 0-2276-4567 ต่อ 8797 หรือ line @theemeraldhotel และ www.facebook.com/theemeraldcoffeeshop
