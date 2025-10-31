xs
xsm
sm
md
lg

ร้านภูฟ้าเปิดตัวสินค้า "ปีม้าน่ารัก" ภาพวาดฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร้านภูฟ้า ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญพรพระราชทาน และภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ปีม้าน่ารัก" จัดทำบัตร ส.ค.ส. และคอลเลกชันสินค้าที่ระลึก "ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก" เพื่อเป็นของขวัญอันเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙


ภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ปีม้าน่ารัก" ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้นำมาจัดทำสินค้าร้านภูฟ้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ เป็นภาพม้าที่กำลังทำท่าเหยาะย่างอย่างสง่างาม หน้าตาแจ่มใส สื่อถึงความเป็นมิตรและพร้อมส่งความสุขให้กับชาวไทยทุกคน


ไฮไลต์ของคอลเลกชันนี้ได้แก่ เสื้อหลากหลายรูปแบบและสีสัน ทั้งเสื้อโปโล เสื้อโปโลพิมพ์ลาย เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงหลวม เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงปกติ โดยปีนี้แบรนด์แฟชั่นไทยชั้นนำ GREYHOUND ได้ร่วมออกแบบคอลเลกชันเสื้อ และผลิตภัณฑ์ดีไซน์พิเศษ “ปีม้าน่ารัก” มาปักบนเสื้อโปโล และพิมพ์ลงบนสินค้าชนิดต่างๆ อาทิ สมุดบันทึก, ปากกา, กระบอกน้ำ, และถุงผ้า อีกทั้งสินค้าเครื่องใช้อื่นๆ รวมถึงกระเป๋าหลากหลายรูปแบบ ที่แปรรูปจากผ้าปกาเกอะญอ (ฝีมือชาวกะเหรี่ยง)



















ร้านภูฟ้าเปิดตัวสินค้า "ปีม้าน่ารัก" ภาพวาดฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ
ร้านภูฟ้าเปิดตัวสินค้า "ปีม้าน่ารัก" ภาพวาดฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ
ร้านภูฟ้าเปิดตัวสินค้า "ปีม้าน่ารัก" ภาพวาดฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ
ร้านภูฟ้าเปิดตัวสินค้า "ปีม้าน่ารัก" ภาพวาดฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ
ร้านภูฟ้าเปิดตัวสินค้า "ปีม้าน่ารัก" ภาพวาดฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น