ร้านภูฟ้าเปิดตัวสินค้า "ปีม้าน่ารัก" ภาพวาดฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

ร้านภูฟ้า ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญพรพระราชทาน และภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ปีม้าน่ารัก" จัดทำบัตร ส.ค.ส. และคอลเลกชันสินค้าที่ระลึก "ปีมะเมีย : ปีม้าน่ารัก" เพื่อเป็นของขวัญอันเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ปีม้าน่ารัก" ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้นำมาจัดทำสินค้าร้านภูฟ้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ เป็นภาพม้าที่กำลังทำท่าเหยาะย่างอย่างสง่างาม หน้าตาแจ่มใส สื่อถึงความเป็นมิตรและพร้อมส่งความสุขให้กับชาวไทยทุกคน
ไฮไลต์ของคอลเลกชันนี้ได้แก่ เสื้อหลากหลายรูปแบบและสีสัน ทั้งเสื้อโปโล เสื้อโปโลพิมพ์ลาย เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงหลวม เสื้อทีเชิ้ตคอกลมทรงปกติ โดยปีนี้แบรนด์แฟชั่นไทยชั้นนำ GREYHOUND ได้ร่วมออกแบบคอลเลกชันเสื้อ และผลิตภัณฑ์ดีไซน์พิเศษ “ปีม้าน่ารัก” มาปักบนเสื้อโปโล และพิมพ์ลงบนสินค้าชนิดต่างๆ อาทิ สมุดบันทึก, ปากกา, กระบอกน้ำ, และถุงผ้า อีกทั้งสินค้าเครื่องใช้อื่นๆ รวมถึงกระเป๋าหลากหลายรูปแบบ ที่แปรรูปจากผ้าปกาเกอะญอ (ฝีมือชาวกะเหรี่ยง)