จากนี้ถึงสิ้นปีหุ้นไม่น่าเล่น / สุนันท์ ศรีจันทรา

ดัชนีหุ้นปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ขยับขึ้นจ่อทะลุ 1300 จุดอีกครั้ง บนความคาดหวังว่า รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้น
แต่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์แทบทุกสำนัก ยังไม่ได้ปรับมุมมองแนวโน้มการลงทุนช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้มีความสดใสนัก
ประมาณการเป้าหมายดัชนีหุ้นสิ้นปี 2568 โบรกเกอร์หลายแห่งทำนายว่า จะอยู่ที่ระดับประมาณ 1350 จุด ขณะที่สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวบรวมความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป้าหมายดัชนีฯปลายปีที่ระดับ 1313 จุด
และล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ทำนายดัชนี ฯ ปลายปีจะอยู่ระหว่าง 1280-1300 จุดเท่านั้น
ไม่มีโบรกเกอร์แห่งใดมองโลกสวย ไม่มีโบรกเกอร์แห่งใดตั้งความคาดหวังสูงจากรัฐบาลชุดใหม่ แม้จะเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาชุดใหญ่ก็ตาม
และแม้ดัชนี ฯ จ่อทะลุ 1300 จุดแล้ว แต่ช่วงเวลาอีก 2 เดือนเศษก่อนส่งท้ายปีเก่า แต่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ไม่ได้มองว่า ข่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ หุ้นจะไปไกลเกินกว่า 1300 จุด
ถ้าพิจารณาจากตัวเลขประมาณการเป้าหมายดัชนี ฯ ที่ 1350 จุด ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดที่บางโบรกเกอร์ประเมินไว้ ช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือนเศษ ดัชนี ฯ จึงถูกตีกรอบให้ขยับตัวขึ้นได้อีกไม่เกิน 50 จุดเท่านั้น และถือว่า เพดานด้านบนแคบมาก หรือช่องว่างการเก็งกำไรหุ้นในปีนี้ถูกจำกัดไว้แคบมาก
ปัจจัยกดดันที่ทำให้ตลาดหุ้นไทย ไม่คึกคักสดใสเหมือนตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งสร้างจุดสูงสุดใหม่กันเป็นว่าเล่น เป็นเพราะตลาดหุ้นไทยขาดเสน่ห์จูงใจ และมีปัจจัยลบรอบด้าน โดยค่าพี/อี เรโช อยู่ในอัตราที่สูงวกว่าตลาดหุ้นเพื่อบ้านย่านอาเซียน ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไม่โดดเด่น เศรษฐกิจไม่มีสัญญาณฟื้น การส่งออกได้รับผลกระทบจากภาษีทรัมป์ จีดีพีเติบโตต่ำ การเมืองไม่นิ่ง
และนักลงทุนต่างชาติยังเทขายหุ้นต่อเนื่อง ยอดการขายหุ้นสะสมนับจากต้นปีมีจำนวน 95,652 ล้านบาท และยังไม่มีสัญญาณกลับมาลงทุนในปีนี้
หุ้นที่ทะยานขึ้นมารอทะลุ 1300 จุดช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดจากแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่อาจมองโลกในแง่ดี และคาดหวังว่า ดัชนี ฯ จะเดินหน้าต่อ ขานรับมาตรการของรัฐบาลชุดใหม่
แต่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ กลับมองว่า หุ้นปีนี้จะเดินหน้าไปอีกไม่ไกล และถ้านำเอาเป้าหมายดัชนี ฯ ปลายปีที่ระดับ 1300 จุด หรือเป้าหมายดัชนี ฯ ที่ 1350 จุด ซึ่งบางโบรกเกอร์ประเมินไว้เป็นตัวตั้ง
ช่วงเวลาจากนี้จนปิดฉากสิ้นปี 2568 ดัชนี ฯ มีโอกาสพุ่งขึ้นได้อีก เต็มที่ประมาณ 50 จุดเท่านั้น หรืออาจขยับปรับขึ้นได้อีกเพียง 10 จุดก็ได้ ซึ่งหมายความว่า หุ้นจะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ ๆ ตลอดไตรมาสที่ 4 เว้นแต่จะมีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายที่ส่งผลกระทบหรือสร้างแรงกระตุ้นการลงทุน
นักลงทุนจึงต้องตระหนักถึงโอกาสการทำกำไร ภายใต้เพดานการขึ้นที่ตีบตัน หรือช่องว่างการทำกำไรที่แคบมาก และควรชะลอการลงทุนต่อไป รอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เงียบสงัด รักษาเนื้อรักษาตัวให้รอด เพื่อรอปีหน้า
เพราะปีหน้า บรรยากาศการลงทุนจะสดใสขึ้น โดยโบรกเกอร์หลายสำนักประเมินว่า ดัชนีฯจะขยับขึ้นถึงระดับ 1440 จุด
ช่วงเวลาดี ๆ ในการเก็งกำไรหุ้นปี 2568 ผ่านพ้นไปแล้ว จากนี้ไปจนถึงสิ้นปี ไม่มีขาขึ้นรอบใหญ่ๆ ดัชนี ฯ จะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ ๆ
ปี 2569 ท้องฟ้าในตลาดหุ้นจึงจะเปิดกว้างขึ้น นักลงทุนจึงต้องประคับประคองตัว สำรองเงิน เก็บกระสุนไว้รอลุยหุ้นปีหน้า