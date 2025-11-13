อลังการ! นางรำ 2 คณะรำถวายพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเสริมสิริมงคล และถวายความขอบคุณหลังพรที่ขอสัมฤทธิผล

เมื่อเร็วๆ นี้ วิหารกวนอิม อี่ ทง เทียน ไท้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ต้อนรับคณะนางรำจิตศรัทธา 2 ชุดรำถวายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยพลังความศรัทธาและเพื่อแสดงความขอบคุณหลังจากที่คำขอพรสัมฤทธิผลสมดังปรารถนา
นางรำชุดแรกจากกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพดี ด้วยลีลาศและไลแดนซ์จำนวน 70 คน โดยการนำของนายธนกร สุริยธนาธร กำนันตำบลนนทรี จัดเต็มรำถวายองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นการแสดงด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล สำหรับนางรำชุดที่สองจากชมรมคนรักสุขภาพบ้านทุ่งสามัคคี หมู่ 3 ตำบลสัมพันธ์ตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนางรำทั้ง 9 คนนี้ตั้งใจมารำถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อแสดงความขอบคุณหลังจากสมปรารถนาจากที่ขอพรไป
การรำถวายของกลุ่มนางรำทั้งสองคณะในครั้งนี้ เป็นเสมือนเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพผู้ทรงเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าศาสนิกชน สัญลักษณ์แห่งความรัก ความเมตตา ที่โปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ และเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ที่ตั้งมั่นในการทำความดี อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จนสามารถผ่านพ้นทุกข์ภัยทั้งหลายไปได้ในที่สุด
ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสามารถเข้าสักการะขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้ชีวิตราบรื่น มีโชคลาภตลอดปีนี้และต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ณ วิหารกวนอิม อี่ ทง เทียน ไท้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปิดให้สักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. (โถงชั้นใต้ดินเปิด-ปิดเวลา 06.00-18.00 น.) ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของวิหาร อี่ ทง เทียน ไท้ ได้ทาง Line OA: @Yitongtiantai เฟซบุ๊กวิหารกวนอิม อี่ ทง เทียน ไท้ https://www.facebook.com/yitongtiantai IG: guanyinpavillion และเว็บไซต์ Yitongtiantai.com