สชป. 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าสูบน้ำและการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายราม ธนาคุณ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยนายชวลา วรรณสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าสูบน้ำและการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในความพร้อมของระบบสูบน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูฝน
ทั้งนี้ การตรวจสอบครอบคลุมทั้งด้านสภาพเครื่องจักร ความพร้อมของอุปกรณ์ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด