อุบลฯถูกน้ำท่วมแล้ว 10 อำเภอ ทหารออกช่วยกางเต้นท์ให้ผู้อพยพ

ทหารช่างกางเต้นท์รองรับชาวบ้านที่อพยพหนีแม่น้ำมูลขึ้นสูงเข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ถูกแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาไหลท่วมแล้ว 10 อำเภอ 46 ตำบล
ที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 นำกำลังพลมาช่วยกางเต้นท์ใช้พักอาศัยให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งชุมชนถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้าน จนพักอาศัยไม่ได้แล้วมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวริมถนนด้านข้างสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบ ขณะนี้ มีชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับผลกระทบ 12 ชุมชน จำนวน 394 ครอบครัว 1,311 คน ต้องอพยพหนีน้ำท่วมแล้ว 141 ครอบครัว จำนวน 499 คน
ส่วนภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ มีพื้นที่ถูกแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งไหลท่วม 10 อำเภอ 46 ตำบล 279 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 9,324 ครอบครัว พื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ำท่วมกว่า 67,000 ไร่ และต้องอพยพหนีน้ำแล้ว 522 ครอบครัว จำนวน 1,610 คน
ส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยวันนี้ มีระดับน้ำสูงกว่า 8.31 เมตร ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า 1.31 เมตร