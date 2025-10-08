สชป. 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรับมือฝนตกหนัก บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานชลประทานที่ 9 ร่วมกับส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ ประตูระบายน้ำบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่ ทั้งในด้านการปกป้องบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว