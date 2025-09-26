สชป.5 เตรียมพร้อมรับฤดูฝน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ 3 จุด

วันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 มอบหมายให้ นายนครศรี กรุณา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณ 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านดงเจริญ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 2 ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณบ้านท่าตูมทอง ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
และจุดที่ 3 ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 3 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตาม 9 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2568 อย่างเคร่งครัด