โครงการชลประทานอุดรธานี ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณสะพานเอกชน บ้านท่าตูมทอง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับฤดูฝนและมรสุมที่กำลังจะใกล้เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการชลประทานอุดรธานี ร่วมกับ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานเอกชน บ้านท่าตูมทอง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งอัตราการไหลระบายน้ำให้กับลำห้วยหลวง ช่วงหมู่บ้านท่าตูม หมู่บ้านพีเคธานี ซึ่งลำห้วยหลวงช่วงดังกล่าวมีลักษณะที่แคบ ระบายน้ำได้ช้า ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงฤดูฝน จึงต้องมีการติดตั้งและดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการติดตั้งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 












