สชป.4 ร่วมสำรวจ 4 จุดเสี่ยงอุทกภัย คลองขลุง–ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้นายเอกชัย คำธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสุรปรีย์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 4 จุด ในอำเภอคลองขลุง และอำเภอขาณุวรลักษบุรี เพื่อรับทราบปัญหาและเตรียมความพร้อมแผนการช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณสะพานคลองนา หมู่ 4 และจุดเลียบคลองนา หมู่ 6 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง โดยพบว่าสภาพพื้นที่คลองนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รองรับน้ำจากตอนบน ทำให้คลองนาซึ่งมีคันคลองต่ำและวัชพืชขึ้นปกคลุมมาก เกิดน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนในพื้นที่ต่ำบางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน จึงได้เสนอให้ขุดลอกคลองและปรับคันคลองให้สูงขึ้น และขณะนี้โครงการชลประทานกำแพงเพชรอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อประกาศเขตทางน้ำ
จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังจุดลำคลอง 2L-MC หมู่ 6 และจุดฝายหมอมวล หมู่ 5 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี พบปัญหาท่อระบายน้ำขนาดเล็ก ทำให้น้ำระบายช้าและเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตร โดยกรมชลประทานได้บรรจุโครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำไว้ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 แล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ประสานแผนงานและงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้จังหวัดได้สรุปข้อมูลทั้งหมดนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป