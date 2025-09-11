เร่งระบายน้ำ!!! กรมชลฯ ลุยช่วยชาวตราด หลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีสื่อออนไลน์นำเสนอข่าว “ตราด ฝนตกหนักติดต่อหลายชั่วโมง บางพื้นที่น้ำระบายไม่ทัน เริ่มท่วมแล้ว” รวมถึงมีความคิดเห็นจากประชาชน “ชลประทานท่าเรือเอาดินกั้นน้ำเพื่อก่อสร้างรางน้ำออกคลองแม่น้ำตราด น้ำขังเป็นเดือนละ ฝนตกซ้ำมาอีกจะท่วมบ้านละแถวคลองเพชร” นั้น
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า จากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเช้ามืดของวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จำนวนวนมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณหลังบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด - ถนนหน้าเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และบริเวณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด โดยเบื้องต้นทางโครงการฯได้แจ้งผู้รับจ้างเร่งดำเนินการเปิดที่กั้นดินในจุดโครงการก่อสร้างที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งการระบายน้ำ
ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในพื้นที่หนองเสม็ดกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ในส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตราด กำลังเร่งดำเนินการระบายน้ำโดยใช้เครื่องจักรเปิดเส้นทางน้ำเพื่อระบายออกสู่คลองธรรมชาติ
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเพชร “บริเวณท่าเรือจ้าง“ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นั้น ปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ตลอดจนทำการเปิดทางระบายน้ำบริเวณคลองเพชร โดยยินยอมให้ขยายทางระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ของชลประทานบริเวณท่าเรือจ้าง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปแล้ว
นอกจากนี้ โครงการชลประทานตราด สำนักชลประทานที่ 9 ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งสูบน้ำจากบ้านเรือนประชาชนลงสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแล้ว