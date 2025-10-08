โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 3R-LMC ยกระดับเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา สำนักงานชลประทานที่ 9 มอบหมายให้ นายวินทธวัช แน่นหนา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวิธวัฒน์ อุตมกูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายปฏิพัทธ์ มีเสียง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) ในพื้นที่ส่งน้ำของคลองซอย 3R-LMC เพื่อ ยกระดับเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ในการประชุม เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม พร้อมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน “กลุ่ม 3R สามัคคี” ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่คลองซอย 3R-LMC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน