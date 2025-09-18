เขื่อนป่าสักฯ เพิ่มการระบายน้ำ เตรียมรับฝนปลาย ก.ย. ยันไม่กระทบท้ายน้ำ

ลพบุรี - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 250 เป็น 300 และจะเพิ่มเป็น 350 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ รองรับฝนจากร่องมรสุมที่กำลังจะเข้า ผู้บริหารย้ำยังอยู่ในลำน้ำ ไม่กระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน พร้อมแนะประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
วันนี้ ( 18 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ว่า นายสมชาย ร่มเย็น หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนว่า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 69% ของความจุอ่าง โดยมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เพื่อเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนกันยายน เขื่อนจึงปรับการระบายน้ำออกทางประตูระบายน้ำจาก 250 เป็น 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในวันที่ 19 กันยายน จะเพิ่มเป็น 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ยืนยันว่า ปริมาณน้ำที่ระบายยังคงอยู่ในลำน้ำ และไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
อย่างไรก็ตาม นายสมชายขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 1 เดือนครึ่งต่อจากนี้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นจากพายุฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน