ตำรวจระดมชุดควบคุมฝูงชนอีก 2 กองร้อย ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว

พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว นำเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน ที่เดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 2 กองร้อย เพื่อซักซ้อมความพร้อม สำหรับการควบคุมฝูงชน โดยได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับการควบคุมฝูงชนให้ครบทุกนาย
ในช่วงบ่ายเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณแนวลวดหนามป้องกันความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ. โคกสูง จ. สระแก้ว เพื่อดำเนินการคุ้มกันให้ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน
พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดที่บริเวณชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว วานนี้ (17 ก.ย.68) จากการที่มีฝูงชนชาวกัมพูชามารื้อลวดหนามและกดดัน ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทั้งทหารและตำรวจต้องใช้ชุดควบคุมฝูงชนเข้าทำการตอบโต้ โดยใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยางเข้าสลายมวลชนชาวเขมรจนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนจากจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดกำลังควบคุมฝูงชนจาก ภ.จว.ปราจีนบุรี และ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รวม 2 กองร้อย ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน ภ.จว.สระแก้ว
โดยการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จะเน้นย้ำการปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ และมุ่งสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเสริมกำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบและสามารถวางแนวลวดหนามได้ ตามนโยบายไม่ให้ชาวเขมรลุกล้ำธิปไตยของไทยได้ต่อไป