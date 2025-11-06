ตะลึง! พบจดหมายลาเขียนชัด “เอาร่างแทนประทีปบูชา” ก่อนแม่ชีอาศรมดังเชียงรายเผาตัวดับ

เชียงราย - ตะลึงซ้ำ..พบจดหมายลาเขียนชัด “เอาตัวเป็นประทีป เผาบูชาพระพุทธเจ้า” ก่อนแม่ชีอาศรมดังนำผ้าห่มชุบน้ำมันมะพร้าวเผาตัวเองเสียชีวิตกลางลานอาศรมดังเชียงราย
กรณีเกิดเหตุสลด แม่ชีสงบ อายุ 84 ปี ชาวบ้านหมู่ 21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย เผาตัวเองจนเสียชีวิตภายในสำนักสงฆ์อาศรมไผ่มรกต เลขที่ 99 หมู่ 21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย กลางดึกที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาน รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ร.ต.อ.ธีรกิตต์ ไชยสุภาพ ร้อย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย ได้ประสานมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) นำร่างส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบนกุฏิที่พักพบจดหมายเขียนด้วยลายมือบนหน้ากระดาษเอ 4 จำนวน 1 แผ่น มีเนื้อหากล่าวถึงการปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่ จ.แพร่ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและอนาคตางค์มี 10 องค์ รวมทั้งข้างพระเจดีย์ธาตุในอาศรมเรามีพระโพธิสัตว์บางองค์ ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า ได้สร้างบารมีด้วยการเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วจุดไฟเผาตัวแทนประทีปบูชาพระพุทธเจ้าในสมัยนั้น
ตนจึงเกิดความศรัทธาและได้ทำบ้าง เพื่อจะได้ไปอยู่ในแดนพุทธภูมิกับพระโพธิสัตว์ แม้ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเทศนาว่าอย่าได้ทำอย่างนั้นเพราะต้องสร้างบารมีก่อน กระทั่งปัจจุบันตนเห็นว่าสมควรและหมดความห่วงใย เพราะมีเพียงบ้านหลังเก่าๆ ผุๆ จึงขอทำประทีปบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในสำนักสงฆ์และแม่ชีที่ใกล้ชิดบอกว่า แม่ชีสงบอยู่ในสำนักสงฆ์อาศรมไผ่มรกตมานาน ตั้งแต่หลวงพ่อดาบส สุมโน ที่ก่อตั้งสำนักสงฆ์ยังไม่มรณภาพ กระทั่งเมื่อปี 2534 หลวงพ่อได้มรณภาพทำให้แม่ชีสงบซึ่งศรัทธาในหลวงพ่อได้ออกจากสำนักสงฆ์ไปก่อนจะกลับมาอีกครั้งในปี 2546
และก่อนเกิดเหตุน่าเศร้าครั้งนี้ มีคนได้ยินแม่ชีพสงบบอกว่า..จะถวายประทีปครั้งยิ่งใหญ่ในคืนวันที่ 5 พ.ย. แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเผาร่างตัวเอง
กระทั่งหลังจากทั้งหมดได้เสร็จธุระแล้ว แม่ชีสงบได้แยกไปเดินจงกลมจนดึก จากนั้นก็มีผู้พบเห็นเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นที่ลานหญ้าจึงพากันไปดู ก็พบไฟลุกไหม้ร่างแม่ชีสงบ ซึ่งใช้ผ้าห่มชุบน้ำมันมะพร้าวคลุมตัว จึงพากันนำน้ำไปสาด แต่เมื่อไฟมอดก็พบว่าแม่ชีได้เสียชีวิตแล้ว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบปากคำทุกฝ่ายประกอบหลักฐานและการชันสูตรพลิกศพเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป