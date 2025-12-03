กรมฝนหลวงฯ เปิดภารกิจ “โปรยน้ำแข็งแห้งลด PM 2.5” เริ่มปฏิบัติการวันแรกที่สมุทรสาคร–ปลวกแดง

ประจวบคีรีขันธ์ - รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ นำทีม Kick Off ดัดแปรสภาพอากาศ บรรเทาฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งหน่วยบินหัวหิน–ระยอง ใช้เครื่องบิน 5 ลำ โปรยน้ำแข็งแห้งเปิดช่องระบายฝุ่น มุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวปีใหม่
วันนี้( 3 ธ.ค.) นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดภารกิจบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2569 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่หน่วยดัดแปรสภาพอากาศ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจากจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานท้องถิ่น และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม
ภารกิจครั้งนี้ได้ใช้เครื่องบิน Caravan และ Super King Air รวม 5 ลำ ดำเนินการบินโปรยสารฝนหลวงและน้ำแข็งแห้งตามแผนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
นายอามินทร์ กล่าวว่า ทุกปีช่วง ธ.ค.–มี.ค. ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่า การก่อสร้าง การขนส่ง และโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รัฐบาลจึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติและสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ไข
ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ กับการลดผลกระทบด้านสุขภาพ และช่วยให้พื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศมีคุณภาพอากาศดีขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการตั้ง “หน่วยดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดฝุ่น PM 2.5” ครอบคลุม กรุงเทพฯ–ปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคมเป็นต้นไป
นายราเชน เปิดเผยว่า แผนปฏิบัติการปี 2569 ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ดังนี้ หน่วยหัวหิน และหน่วย จ.ระยอง → รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯ–ปริมณฑล ใช้เครื่องบินรวม 5 ลำ หน่วยขอนแก่น → รับผิดชอบภาคอีสาน ใช้ 2 ลำ เริ่ม 15 ม.ค. 2569 หน่วยตาก และพิษณุโลก → รับผิดชอบภาคเหนือ ใช้ 2 ลำ เริ่ม 1 ก.พ. 2569
การปฏิบัติการทั้งหมดต้องวางแผนร่วมกับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยฯ เพื่อกำหนดพื้นที่บิน ระดับความสูง และเวลาบินตามกฎสากล โดยใช้ 3 เทคนิคลดฝุ่นตามตำราฝนหลวงพระราชทาน คือ 1ก่อกวนอากาศ ใช้สารสูตร 1 (โซเดียมคลอไรด์) กระตุ้นให้เกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วน ใช้สูตร 8 (แคลเซียมออกไซด์) และสูตร 6 (แคลเซียมคลอไรด์) เพื่อทำให้เมฆเติบโตและดูดซับฝุ่นและ 3 โปรยน้ำแข็งแห้งลดชั้นผกผัน เปิดช่องให้อากาศไหลเวียน ฝุ่นลอยขึ้นสู่ชั้นบนของบรรยากาศ
โดยวันแรกเน้นพื้นที่ค่าฝุ่นสูง คือ จ.สมุทรสาคร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมีการตรวจอากาศแบบวันต่อวันทั้งจาก การปล่อยบอลลูนตรวจอากาศ เครื่องบิน Super King Air ตรวจค่าฝุ่นและมวลอากาศ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลเพื่อวางแผนการบินในวันถัดไป