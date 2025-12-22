"ดอยอินทนนท์"หนาวสะท้าน4องศาฯ ยอดหญ้าเย็นติดลบ0.9องศาฯทำเกิด"เหมยขาบ"ครั้งที่14แถม"นางพญาเสือโคร่ง"บานสะพรั่ง

เชียงใหม่ - "ดอยอินทนนท์"เย็นเฉียบ! อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส ส่วนยอดหญ้าติดลบ 0.9 องศาเซลเซียส เกิด "เหมยขาบ" ครั้งที่ 14 ของปี ขณะต้นนางพญาเสือโคร่ง ออกดอกแล้วเกือบ 100% และคาดว่าน่าจะบานชมพูสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวไปตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (22ธ.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 4 องศาเซลเซียส ที่ ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้น เกาะตามยอดหญ้าจนขาวโพลนเป็นวงกว้างบริเวณหน่วยพิทักษ์ยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ -0.9 องศาเซลเซียส โดย"เหมยขาบ" ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 14 แล้ว นับตั้งแต่ย่างเข้าฤดูหนาวปีนี้ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงเป็นไปอย่างคึกคักจากการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย เริ่มออกดอกชมพูสะพรั่งจนเกือบ 100% แล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะบานต่อเนื่องไปตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว และจากนั้นน่าจะค่อยๆ ร่วงโรยไป ทั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้เน้นย้ำนักท่องเที่ยวให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากถนนเป็นทางโค้งคดเคี้ยวและลาดชันขึ้นลงเขา โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีหมอกลงและถนนลื่น
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุว่า ช่วงนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกในตอนเช้า ส่วนพื้นที่ภูเขาสูงและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งบางแห่ง เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สภาพอากาศจะยังหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ราบอยู่ที่ประมาณ 13–15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภูเขาและยอดดอยมีโอกาสต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส พร้อมเกิดเหมยขาบบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ