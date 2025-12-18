กรมรางคว้ารางวัลการบัญชีภาครัฐระดับดีเลิศ ปีงบประมาณ 2567 ย้ำความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ

กรมการขนส่งทางรางคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมบัญชีกลาง สะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีความถูกต้อง โปร่งใส
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้ารับประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมบัญชีกลาง สะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ในระดับสูงสุด ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของ ขร. ที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากการจัดทำบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมการขนส่งทางรางได้รับ คะแนนเต็มสูงสุด 100 คะแนน จากการประเมินที่ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล
รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมการขนส่งทางรางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานทางการบัญชี พร้อมยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขร. ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส รับผิดชอบ และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริหารภาครัฐ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประเทศชาติต่อไปอย่างมั่นคง