ดีลอยท์ ชี้ซีเกมส์ 2025 หนุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นประเทศ                                           แม้ผลท่องเที่ยวจำกัด

การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ของประเทศไทยอาจไม่ได้สร้างแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ แต่กลับมีบทบาทสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา เสริมสร้างความภาคภูมิใจของประเทศ และสะท้อนศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ท่ามกลางบริบทความไม่แน่นอนทางการเมือง เศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา
เจมส์ วอลตัน (James Walton) ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจกีฬา ดีลอยท์ เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า แรงหนุนด้านการท่องเที่ยวจากซีเกมส์ครั้งนี้มีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากรัฐบาลเปิดให้เข้าชมการแข่งขันหลายรายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ขณะเดียวกัน สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว และทำให้ภาครัฐต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มเติมจากการย้ายการแข่งขันกีฬาบางประเภทมายังกรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่า การจัดซีเกมส์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการลงทุนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา โดยเฉพาะสนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่หลังจากใช้งานมาเป็นเวลานาน การลงทุนในลักษณะนี้ช่วยยกระดับความพร้อมของประเทศในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
นอกจากนี้ ความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความท้าทายที่ประเทศไทยเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
ในด้านบทเรียนการจัดงาน นายเจมส์ ชี้ว่า การจัดการแข่งขันในหลายพื้นที่ แทนการกระจุกตัวอยู่ในเมืองเดียว มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด แม้จะเพิ่มความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการ แต่ก็ช่วยกระจายภาระด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้ามารองรับการแข่งขันได้อย่างทันท่วงที เมื่อสถานที่บางแห่งในภาคใต้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
นอกจากนี้ เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ความท้าทายหลักของประเทศเจ้าภาพซีเกมส์ยังคงเป็นเรื่องการวางแผนล่วงหน้าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยการจัดการแข่งขันระดับนี้ จำเป็นต้องมีทีมงานที่ทำงานต่อเนื่องหลายปีก่อนเริ่มงานและต่อเนื่องหลังการแข่งขันสิ้นสุด รวมถึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่
“จากประสบการณ์ของดีลอยท์ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในเอเชียและทั่วโลก พบว่า การแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคมักไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในด้านการเงิน ระบบไอที การบริหารความเสี่ยง และโลจิสติกส์” นายเจมส์ กล่าว
สำหรับอนาคต นายเจมส์ มองว่า ประสบการณ์จากการจัดซีเกมส์สะท้อนทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง แม้จะมีอุปสรรคบางประการ เช่น ระบบจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดในพิธีเปิด แต่โดยภาพรวม การจัดการแข่งขันถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการแข่งขันที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่
เขายังระบุว่า ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยเสริมความเป็นไปได้ของกรุงเทพมหานครในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับโลกในอนาคต รวมถึงการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชน ปี 2030 โดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) จะให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้กรุงเทพฯ มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าเมืองเจ้าภาพในอดีต เช่น บัวโนสไอเรส และเมืองเจ้าภาพในอนาคตอย่างดาการ์