กกท.แก้ไขสปอร์ตไลท์ราชมังฯ ปรับป้ายสปอนเซอร์เพื่อความสวยงาม

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ธ.ค.68 ตนและทีมงานได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบไฟสปอร์ตไลท์ และการปรับเปลี่ยนป้ายสปอนเซอร์บริเวณกระถางจุดคบเพลิงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสม ความพร้อมของอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมโดยรอบสนามฟุตบอล ภายในราชมังคลากีฬาสถาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งในด้านความปลอดภัย ความเหมาะสม รวมถึงความสวยงามของภาพลักษณ์สถานที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชม นักกีฬา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จากนานาประเทศ