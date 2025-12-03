กกท.เตรียมส่งหนังสือขอโทษ "ลาว - เวียดนาม" ปมไม่มีเสียงเพลงชาติขณะเปิดฟุตบอลชายซีเกมส์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณี ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นัดเปิดสนามระหว่าง สปป.ลาว พบกับ เวียดนาม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ไม่มีเสียงเพลงชาติของทั้งสองประเทศนั้น พบว่า เกิดจากความผิดพลาดของระบบเครื่องเสียงในสนาม โดยก่อนหน้ามีทดสอบระบบล่วงหน้า 2 วัน ใช้การได้ปกติ แต่วันนี้ (3 ธ.ค.) ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้น ซึ่งตนได้เข้าพื้นที่ราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ยืนยันว่า คู่ต่อไปหลังจากนี้ จะมีเพลงชาติก่อนเกมแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหนังสือขอโทษไปยังคณะนักกีฬา สปป.ลาว และ เวียดนาม ในกรณีดังกล่าวทันที
อย่างไรก็ตาม ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหนังสือขอโทษไปยังคณะนักกีฬา สปป.ลาว และ เวียดนาม ในกรณีดังกล่าวทันที