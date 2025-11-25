ตั๋วเข้าชมพิธีเปิดซีเกมส์-ฟุตบอล เริ่มจองผ่านระบบฟรี 26 พ.ย.นี้

ตั๋วเข้าชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เริ่มจองวันแรกฟรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เช่นเดียวกับกลุ่มกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล ที่จะเริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิด ก็จะให้จองในวันเดียวกัน ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.seagames2025.org
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กกท. มีนโยบายเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 9 ธันวาคม 2568 รวมไปถึง กีฬาชนิดอื่น ๆ ที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพร้อมจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อจองตั๋วเข้าชมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ได้กำหนดยอดผู้ชมเอาไว้ที่กว่า 20,000 คน ซึ่งการที่เปิดไม่เต็มอัฒจันทร์ราชมังคลากีฬาสถาน เพราะฝั่งกระถางคบเพลิงจะถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับเตรียมพิธีการต่าง ๆ รวมถึงการจุดคบเพลิง ทำให้จำนวนที่นั่งฝั่งดังกล่าวจะลดลง 5,000 ที่นั่ง ทั้งนี้ จำนวนผู้ชมกว่า 20,000 คน จะแบ่งสัดส่วนเป็นการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนก่อน 10,000 ที่นั่ง หลังจากนั้นจะเป็นโควต้าในส่วนของนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส อีกประมาณ 5,000 คน นอกจากนี้ยังมีแขกวีไอพี ผู้จัดงาน รวมไปถึงอาสาสมัคร อีกประมาณ 5,000 คน
“แฟน ๆ กีฬาสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน ได้ที่เว็บไซต์กีฬาซีเกมส์อย่างเป็นทางการ www.seagames2025.org ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และเมื่อจองแล้วจะได้รับหลักฐานเพื่อใช้สำหรับแสดงยืนยันตัวตนก่อนเข้าสนาม และในวันเดียวกัน ยังจะเปิดให้จองตั๋วเข้าชมกลุ่มกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล ที่จะเริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดด้วย โดยเรื่องนี้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เน้นย้ำให้ทำระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงมากที่สุด” ดร.ก้องศักด กล่าว.