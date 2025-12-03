“ยศกร“ แฮตทริก! ไทยเปิดหัวซีเกมส์สวยถล่มติมอร์ 6-1

วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กลุ่มเอ ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ติมอร์ เลสเต
เกมนี้ โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล วาง ยศกร บูรพา เป็นกองหน้าตัวเป้า โดยมี ชินเงิน ภู่ต้นหยง, สิรภพ วันดี และ ธนกฤต โชติเมืองปัก สนับสนุน
เริ่มเกมมาแค่สี่นาที จากลูกเตะมุมที่ แนวรับติมอร์ สกัดมาเข้าทาง สิรภพ วันดี ยิงสวนด้วยซ้ายไปติดเซฟ โรดริเกส เปไรรา
นาที 11 จากลูกฟรีคิกที่ ธนกฤต โชติเมืองปัก เปิดให้ พิชิตชัย เศียรกระโทก โขกเข้าไป แต่โดนจับล้ำหน้าก่อน
นาทีที่ 16 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะครอส ที่มาถึง ธนกฤต โชติเมืองปักและเอาบอลลงก่อนยิงด้วยขวา ไปเข้ามือของ โรดริเกส เปไรรา
นาที 25 ติมอร์ มาได้ลุ้นจากจังหวะหลุดมาทางขวาของ หลุยส์ ฟิโก้ แต่ยิงหลุดกรอบออกไป
นาที 41 ไทยได้ลุ้นจากจังหวะที่ พลเอก มณีกร เปิดให้ ยศกร บูรพาได้โขก แต่ยังไปเข้ามือของ โรดริเกซ เปไรรา
นาที 42 โค้ชวังแก้เกมคนแรกด้วยการส่ง อิคลาส สันหรน ลงไปเล่นแทน ชินเงิน ภู่ต้นหยง
นาที 43 ไทยได้ลุ้นจากจังหวะที่ อิคลาส สันหรน ตัวสำรองที่เพิ่งลงไปจ่ายให้ สิรภพ วันดี ตั้งบอลให้ ธนกฤต โชติเมืองปัก ยิงไปติดเซฟ และจากลูกเตะมุมต่อเอง ธนกฤต เปิดให้ พิชิต
นาที 44 จากลูกเตะมุมสั้น ธนกฤต โชติเมืองปัก เปิดให้ พิชิตชัย เศียรกระโทกโขกเข้าไปให้ ทีมชาติไทย นำก่อน 1-0
ทดเจ็บไทยเกือบได้ประตูนำห่างจากจังหวะหลุดไปของ อิคลาส สันหรน ที่ยิงไปติดเซฟ และจากลูกเตะมุม เป็น พิชิตชัย เศียรกระโทก ที่ได้โขก แต่ไปติดตัวคุมเส้น กระเด้งออกมา และจบครึ่งแรก ทีมชาติไทย นำก่อน 1-0
ครึ่งหลังไทย เปลี่ยนตัวคนที่สองด้วยการส่ง ชัยพล อดทน ลงไปเล่นแทน ยศกร นาถสิทธิ์
นาที 49 ไทย นำห่างเป็น 2-0 จากลูกครอสของ พลเอก มณีกร มาถึง สิรภพ วันดี โขกเข้าไป
นาที 60 ไทยนำห่างเป็น 3-0 จากจังหวะลุยของ อิคลาส สันหรน ก่อนกดด้วยซ้ายเต็มข้อ โรดริเกซ เปไรรา ปัดเข้าประตูไป
นาที 69 ไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกสองคนด้วยการส่ง คคนะ คำยก และ วีชั่น อินอร่าม ลงไปเล่นแทน สิรภพ วันดี และ สิทธา บุญหล้า
นาที 71 ไทยนำห่างเป็น 4-0 จากจังหวะที่ คคนะ คำยก เปิดให้ ยศกร บูรพา โหม่งประตูที่สองของตัวเอง
นาที 72 ยศกร บูรพา โชว์ความขยันตัดบอลได้ ก่อนลากไปยิงด้วยซ้าย เข้าไปเป็นแฮตทริก ทำให้ ทีมชาติไทย นำห่างเป็น 5-0
นาที 83 ไทยนำห่างเป็น 6-0 จากจังหวะที่ ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย จ่ายทะลุช่องให้ คคนะ คำยก ยิงเข้าไป
ทดเจ็บ ติมอร์ เลสเต มาได้ประตูตีไข่แตกจาก พาลามิโต้ ริเบโร่ ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเจิมจบเกม ทีมชาติไทย เอาชนะ ติมอร์ เลสเต ไป 6-1 เก็บสามแต้มแรกได้สำเร็จ
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ จะทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กลุ่มเอ นัดที่สองพบกับ สิงคโปร์ ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ศรวัสย์ โพธิ์สมัน (GK), ชานนท์ ทำมา, ชนภัช บัวพันธ์ (C), สิทธา บุญหล้า, ยศกร บูรพา, ธนกฤต โชติเมืองปัก, สิรภพ วันดี, ชินเงิน ภู่ต้นหยง, พิชิตชัย เศียรกระโทก, ยศกร นาถสิทธิ์, พลเอก มณีกร