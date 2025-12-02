“โค้ชวัง” เสียดายกัมพูชาถอนทีม ยันเป้าบอลไทยแชมป์ซีเกมส์เท่านั้น

“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแถลงข่าว ก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ของ กลุ่มเอ ที่ประกอบไปด้วย ทีมชาติไทย, ติมอร์ เลสเต และ สิงคโปร์ ที่ห้องแถลงข่าว ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ภายในงานแถลงข่าว "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล กล่าวว่า "เป้าหมายที่เราวางไว้คือแชมป์ เราห่างหายจากการเป็นแชมป์ในซีเกมส์ มาค่อนข้างนาน ครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพในซีเกมส์ เราก็เตรียมทีมมาหลายเดือน มีการเก็บตัวมาหลายครั้ง ตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียน ที่อินโดนีเซีย, ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่ไทย รวมถึงได้ไปอุ่นเครื่องที่จีน และล่าสุดกับอินเดีย เราได้เตรียมพร้อม และคัดสรรนักเตะจากทั้ง 4 แคมป์ ที่คิดว่าดีที่สุดในรุ่นนี้ ในเมืองไทย มาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้"
"ในทีมมีผู้เล่นที่เป็นตัวหลักมาหลายแคมป์ เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ แต่เราก็มีการเตรียมแผนสองไว้แล้ว การเจอกับติมอร์ เลสเต ในเกมแรก เราก็เคยเจอกันมาแล้วในอาเซียน คัพ ที่อินโดนีเซีย ก็ถือเป็นทีมที่มีการพัฒนาที่ดี และไม่สามารถประมาทได้ ทั้งติมอร์ เลสเต และ สิงคโปร์ เราพยายามเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด หลายอย่างๆ ด้วย ด้วยทัวร์นาเมนต์ในลีก ก็มีการเตรียมแผนสอง แผนสามในการหมุนเวียนนักเตะ เราคิดว่าซีเกมส์ จะเป็นแชมป์ เราต้องเล่นทั้งหมด 4 เกม การโรเตชั่นนักเตะ ก็ต้องไม่ประมาท ทั้งสองเกม เราได้ทำการบ้านมา และจะนำมาใช้ในซีเกมส์ครั้งนี้ บันไดขั้นแรก คือต้องเป็นแชมป์กลุ่มก่อน ก่อนจะมองถึงรอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ"
"สำหรับซีเกมส์ คือมหกรรมกีฬาของอาเซียน ก็อยากให้หลายชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ในเรื่องของการมาร่วมเล่นกีฬาด้วยกันของทุกชาติ แต่ก็น่าเสียดายที่ กัมพูชา ได้ถอนทีมออกไป แต่เราก็ยังมีแผน เพราะเป้าหมายเราชัดเจนเหมือนเดิม ถ้าเราต้องการเป็นแชมป์ซีเกมส์ ทวงความยิ่งใหญ่ในอาเซียน เราก็ต้องสามารถเจอกับทุกทีม"
"เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ มานานแล้ว และไมได้แชมป์มาหลายครั้ง ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทย อยากให้มาเชียร์ มาเป็นกำลังใจในสนามกันเยอะๆ หรือติดตามข่าวสาร จากทุกสำนักข่าว ผมในฐานะเฮดโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งนี้ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำทุกอย่างให้แฟนบอลไทย มีความสุขกับผลงานของทีมชาติไทย ชุดนี้"
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025 แมตช์แรก วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ทีมชาติไทย จะลงสนาม พบ ติมอร์ เลสเต แข่งขันเวลา 19.00 น. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีถ่ายทอดสดทางช่อง ONE HD 31 และ แอพพลิเคชั่น True Vision NOW
