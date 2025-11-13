โพลชี้แฟนบอลไทยมั่นใจช้างศึกเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027

จากการที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือกใน 2 นัดที่เหลือ โดยทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติศรีลังกา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และรับการมาเยือนของทีมชาติเติร์กเมนิสถาน วันที่ 31 มีนาคม 2569 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานนั้น
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาในมิติที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและโอกาสของทีมชาติไทย KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) จึงสำรวจคิดเห็น เรื่อง “ความเชื่อมั่นของแฟนกีฬาที่มีต่อทีมช้างศึกกับโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2568 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,137 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 603 คน คิดเป็นร้อยละ 53.03 เพศหญิง 412 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.24 LTBGTQIA+ 122 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.73 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า
ความเชื่อมั่นที่มีต่อโอกาสในการที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 34.11 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก รองลงมา ร้อยละ 30.90 เชื่อมั่นมาก, ร้อยละ 24.36 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 7.10 เชื่อมั่น ค่อนข้างน้อย และร้อยละ 3.53 เชื่อมั่นน้อย
ความเชื่อมั่นที่มีต่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ แอนโทนี่ ฮัดสัน กับการที่จะนำทีมเข้ารอบสุดท้าย กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.44 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก รองลงมา ร้อยละ 28.96 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 22.08 เชื่อมั่นน้อย, ร้อยละ 15.40 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก และร้อยละ 3.12 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเข้ารอบสุดท้าย ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.10 สโมสรให้การสนับสนุนและร่วมมือปล่อยตัวนักกีฬาเข้าร่วมทีม รองลงมาร้อยละ 28.06 การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของหัวหน้าผู้ฝึกสอน ร้อยละ 25.62 การได้มาซึ่งนักกีฬาที่มีศักยภาพและความสามารถ, ร้อยละ 8.15 การสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลและภาคีที่เกี่ยวข้อง, ร้อยละ 5.08 การส่งแรงเชียร์จากแฟนกีฬา และอื่นๆร้อยละ 1.99
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าทัพช้างศึกมีโอกาสค่อนข้างมากกับโอกาสที่จะได้เข้ารอบสุดท้าย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าทีมชุดนี้มีการได้มาซึ่งนักเตะที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการเรียกนักฟุตบอลรุ่นเก๋าที่มาประสบการณ์อย่าง ธีราทร บุญมาทัน และสารัช อยู่เย็น เข้าร่วมทีม
อย่างไรก็ตามการที่ทีมช้างศึกชุดนี้จะมีโอกาสเข้ารอบสุดท้ายหรือไม่คงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเป็นสำคัญ อาทิ สโมสรให้การสนับสนุนและร่วมมือปล่อยตัวนักกีฬาเข้าร่วมทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถ ตลอดจนการได้นักกีฬาที่มีศักยภาพและความสามารถเป็นต้น