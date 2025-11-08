ม.เกษมบัณฑิตผนึกอดีตดาวเตะดาราเอเชียลุย “คาราวานธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดีสมเด็จพระพันปีหลวง”

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกำหนดจัดกิจกรรม “คาราวานธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง” เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อด้วยการเปิดคลินิกกีฬาฟุตบอลเพื่อปลูกฝังและวางรากฐานการเล่นที่ถูกต้องให้กับทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ที่สำคัญของชาตินั้น การเดินหน้าการจัดกิจกรรมดังกล่าวขณะนี้กำหนดจัดสนามแรกให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม (สังกัดสป.กทม.) ถนนพระรามเก่าในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น.
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร เผยอีกว่า ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการระดมอดีตผู้ฝึกสอนและอดีตนักเตะทีมชาติไทยประกอบด้วยอดีต “มิดฟิลด์เท้าชั่งทอง”หรือ “ดาราเอเชีย”อย่าง“โค้ชหนุ่ย”เฉลิมวุฒิ สง่าพล “เสือเตี้ย” พ.ต.ท ประสงค์ พันธุ์สวัสดิ์ รองผู้กำกับการ 1 สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อดีตแชมป์เดาะบอลโค๊กคัพคนแรกของประเทศไทยและอดีตนักเตะทีมชาติไทย “โค้ชอ๊อด” ร.อ.ธีระพงษ์ ขุนจิตใจ นายทหารประจำแผนกกีฬา กองการกีฬา สำนักงานสวัสดิการทหาร อดีตผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลอาชีพประเทศภูฏาน และทีมงานร่วมถ่ายทอดเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนในวันดังกล่าว
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าการจัดกิจกรรม “คาราวานกีฬาธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดี สมเด็จพระพันปีหลวง”ด้วยการเปิดคลินิกกีฬาฟุตบอลและมอบอุกรณ์กีฬาชนิดต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้ “โครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นจิตอาสาสำหรับพัฒนากีฬาชาติมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ “พระพันปีหลวง” ที่พระองค์ท่านทรงตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศโดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดาลขณะเดียวกันกิจกรรมนี้ยังจะเป็นหนึ่งในมิติที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อแม่ของแผ่นดินอีกทางหนึ่งด้วย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวในที่สุด