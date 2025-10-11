ไดกิ้นชวนแฟนบอลคัดแยกขวดพลาสติก สร้างสนามเชียร์สะอาดในศึกเอเชียนคัพ

ไดกิ้นดันแคมเปญ ‘We Cheer We Care’ โค้งสุดท้าย ชวนแฟนบอลไทยคัดแยกขวดพลาสติก รีไซเคิลเป็นเสื้อกีฬาให้น้องๆ สร้างสนามเชียร์สะอาดในศึกเอเชียนคัพ
ไดกิ้นเดินหน้าปลุกพลังเชียร์รักษ์โลก ผ่านแคมเปญ “We Cheer We Care” ที่มุ่งปลูกฝังวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอย่างมีจิตสำนึก พร้อมสร้างคุณค่าทางสังคมจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกให้เกิดประโยชน์จริง ในการแข่งขันเอเอฟซี เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม ดี นัดที่ 3 ทีมชาติไทย พบ ไชนีส ไทเป วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานที่ผ่านมา เชิญชวนแฟนบอลแยกขวดพลาสติกอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเสื้อกีฬา (Jersey) มอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ต่อยอดการสร้าง “สนามเชียร์สะอาด” ในช่วงโค้งสุดท้ายของกิจกรรมสำหรับเกมเหย้าทีมชาติไทยชุดใหญ่
แคมเปญดังกล่าวเริ่มสร้างกระแส “เชียร์บอลไทย ใส่ใจโลก” มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ผ่านนัดอุ่นเครื่องทีมชาติไทยกับทีมชาติอัฟกานิสถาน ศึกเอเชียน คัพ นัดพบทีมชาติศรีลังกา ต่อเนื่องถึงคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงความร่วมมือกับสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ชลบุรี เอฟซี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และแพลนบี อีเลฟเว่น
แคมเปญนี้ได้เดินทางมาถึง โค้งสุดท้ายของกิจกรรม ในการแข่งขันนัดเหย้าของทีมชาติไทยชุดใหญ่ เพื่อเชิญชวนแฟนบอลไทยนำขวดพลาสติกมาแยกทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเสื้อ Jersey สุดคูล มอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ถือเป็นการเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “โอกาส” และ “รอยยิ้ม”
แฟนบอลจำนวนมากได้สมัครใจมาเป็น “จิตอาสามือกาวทีมชาติ” ร่วมเก็บขยะพลาสติกทั่วสนามราชมังคลากีฬาสถานอย่างจริงจัง ไม่เพียงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการฟุตบอลไทย แต่ยังปลูกฝังวัฒนธรรมการเชียร์ที่สะอาด เป็นระเบียบ และใส่ใจสังคม
ไดกิ้นตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ที่ไม่เพียงแค่สนับสนุนทีมชาติไทยด้วยโลโก้บนเสื้อแข่งขัน แต่ยังลงมือขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมที่ “จับต้องได้” และ “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้กับทุกคนในสนาม เพราะเชื่อว่าทุกขวดพลาสติกมีคุณค่า และทุกแรงเชียร์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
นี่ไม่ใช่เพียงการเชียร์บอล แต่คือการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ของวงการฟุตบอลไทย ที่ทั้งสนุก และยั่งยืน ให้แฟนบอลทุกคนได้ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สะอาดและเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต