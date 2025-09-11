ไดกิ้นจัดแคมเปญเชียร์ไทยใส่ใจโลก 'We Cheer We Care'

King’s Cup บนสนามเชียร์ สะอาดที่สุด!แฟนบอลไทยรวมพลังกับไดกิ้น สร้างวัฒนธรรมการเชียร์บอลอย่างมีจิตสำนึก กับแคมเปญ ‘We Cheer We Care’ เชียร์ไทยใส่ใจโลก ขับเคลื่อนสังคมที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
ไดกิ้นปลุกพลังเชียร์รักษ์โลกผ่านแคมเปญ ‘We Cheer We Care’ ปลูกฝังวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลที่ดีในสังคมไทยในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลไทย กำลังกลายเป็นโมเมนต์ยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงพลังของแฟนบอลไทย และบทบาทของแบรนด์ที่ใส่ใจสังคมอย่าง ไดกิ้น ที่ไม่เพียงเป็นผู้สนับสนุนทีมชาติไทย แต่ยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านแคมเปญ ‘We Cheer We Care – เชียร์ไทย ใส่ใจโลก’ ในศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมา
แฟนบอลไทยนับร้อยคนได้ลุกขึ้นมาร่วมเป็น “จิตอาสามือกาวทีมชาติ” ช่วยกันเก็บขยะพลาสติกทั่วสนามแข่งขัน ด้วยจิตอาสาและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์บอลอย่างมีคุณภาพ ไม่เพียงแต่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับฟุตบอลไทย แต่ยังปลูกฝังวัฒนธรรมการเชียร์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
แคมเปญ “We Cheer We Care” คือหนึ่งในความร่วมมือที่ทรงพลังระหว่างแบรนด์และแฟนบอลไทย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนแนวคิด “เชียร์อย่างมีจิตสำนึก” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยแฟนบอลได้นำขวดพลาสติกที่เก็บได้จากสนาม ไปรีไซเคิลเป็นเสื้อเจอร์ซีย์ เพื่อนำไปมอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยน “ขยะ” ให้กลายเป็น “โอกาส” และ “รอยยิ้ม”
แม้จะไม่ใช่ผู้ทำประตูในสนาม แต่เหล่าจิตอาสามือกาวกลับมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สะอาด น่าอยู่ และเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในอนาคต
พวกเขาเดินเก็บขยะอย่างเงียบๆ บนอัฒจันทร์ บริเวณโดยรอบ และทางเดินสนามราชมังคลากีฬาสถาน ด้วยหัวใจที่เชื่อว่า “ทุกขวดพลาสติกมีคุณค่า” และ “ทุกแรงเชียร์สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้”
ไดกิ้น ในฐานะแบรนด์เครื่องปรับอากาศระดับโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “การสนับสนุนกีฬา” ไม่จำเป็นต้องจบลงที่แค่การติดโลโก้บนเสื้อทีม แต่สามารถลงมือสร้างแรงกระเพื่อมในสังคม ผ่านกิจกรรมที่ทั้ง “จับต้องได้” และ “สร้างแรงบันดาลใจ” ไปพร้อมกัน
การปลูกฝังวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอย่างมีจิตสำนึก ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะแฟนบอลไทยพิสูจน์แล้วว่า พวกเขาพร้อมจะเป็น “ผู้ชมที่มีคุณภาพ” และ “พลังสนับสนุนที่แท้จริง” ของทีมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นจากแคมเปญนี้ คือคำตอบของคำถามว่า “แฟนบอลที่ดีควรเป็นอย่างไร”
พวกเขาไม่ได้เพียงมาเชียร์แล้วกลับบ้าน แต่ได้ทิ้งความดีไว้ในสนาม ได้เก็บรอยยิ้มของเด็กๆ ไว้ในขวดพลาสติก และได้สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ทั้งมันส์ สนุก และยั่งยืน