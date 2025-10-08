ทีมชาติไทย ซ้อมเข้ม ก่อนดวล ไชนีส ไทเป คัดเอเชียนคัพ

ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายแบบออฟฟิเชียล เทรนนิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก (AFC Asian Cup 2027 qualifiers) กลุ่มดี นัดที่ 3 พบกับ ทีมชาติไชนีส ไทเป ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “มาซาทาดะ อิชิอิ” หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพติวเข้มนักกีฬาทั้ง 23 คน โดยเน้นไปที่การใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงลูกตั้งเตะต่างๆ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ก่อนการฝึกซ้อม “พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล” กองกลางทีมชาติไทย จากสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ผมคิดว่าตอนนี้สภาพทีมทุกคนพร้อมทั้งความฟิตและแทคติกที่จะลงเล่นกับไชนีส ไทเป โค้ชอิชิอิเน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสาร อยากให้นักฟุตบอลทุกคนสื่อสารว่าแต่ละคนชอบเล่นแบบไหน อยากได้บอลแบบไหน”
“เกมในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเราเล่นในบ้านยังไงต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างแน่นอน เพราะเราต้องการประตูและต้องการผลการแข่งขัน ตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งสองนัด ผมคิดว่าข้อได้เปรียบคือเราเล่นในบ้านและมีแฟนบอลคอยเชียร์ หากเราสามารถเก็บชัยชนะได้ จะทำให้เพิ่มความมั่นใจก่อนไปเล่นเกมเยือนด้วยครับ”
“หากทุกคนได้เล่นได้ซ้อมด้วยกัน และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องการมีกองหน้าคนเดียวไม่น่ามีปัญหา เรื่องที่ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย มีใบเหลืองติดตัว เรายังไม่ได้คุยอะไรกันมากแค่รู้ว่าน้องมีใบเหลืองติดตัวอยู่ แต่น้องคงรู้ตัวเองดีหากมีโอกาสได้ลงสนามต้องเล่นให้ระมัดระวังมากกว่านี้ ส่วน ชนาธิป สรงกระสินธุ์ คอยกระตุ้นน้องๆอยู่ตลอดว่ามันเป็นหกแต้มที่สำคัญ เราต้องช่วยกันเพื่อทีมชาติไทย พยายามใส่ความมุ่งมั่นทุ่มเทลงไปเยอะกว่าเดิม”
ด้าน “เบนจามิน เดวิส” กองกลางทีมชาติไทย จากสโมสร อุทัยธานี เอฟซี กล่าวว่า “ทุกคนมีความพร้อมที่ดีแล้ว วันนี้เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ ทุกเกมมีความยากด้วยกันทั้งหมด เราต้องโฟกัสที่จุดแข็งของเราเอง และหวังที่จะชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้ ส่วนตัวมีความพร้อมแล้วเช่นกัน ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร”
“ผมเคยเล่นตำแหน่งฟอลส์ไนน์มาแล้ว หากโค้ชต้องการให้ลงเล่นผมพร้อมที่จะลงไปเล่นเพื่อทีมชาติไทย เราจะเก็บชัยชนะทั้งสองเกมให้ได้ ผมมั่นใจว่าเราจะทำได้ถึงแม้เราจะเพิ่งแพ้เติร์กเมนิสถานมาในนัดก่อนหน้านี้ ผมหวังว่าจะได้เจอแฟนบอลเข้ามาเต็มสนาม และจะชนะเพื่อแฟนบอลให้ได้ ผมมั่นใจในคุณภาพของทีมว่าเราจะยิงประตูได้เยอะ”
สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 พบกับ ไชนีส ไทเป ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now