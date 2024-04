สน.หัวหมาก แจ้งประชาสัมพันธ์ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ตั้งแต่เวลา 15.30 - 24.00 น. มีการจัดกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK Presented by Xiaomi



ทั้งนี้ แนะผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนรามคำแหง , ถนนหัวหมาก, ถนนซอยรามคำแหง 24