“อิชิอิ” ย้ำไทยต้องชนะไต้หวัน และยิงประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อต้องการผลต่างประตูได้เสีย

“มาซาทาดะ อิชิอิ" และ "เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์" ร่วมแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่สาม พบกับ ไชนีส ไทเป
โดยทาง “มาซาทาดะ อิชิอิ” หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “เราต้องเจอกับไชนีส ไทเป ทั้งสองเกมในทัวร์นาเมนต์นี้ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือการชนะทั้งสองนัดและเก็บหกแต้มเต็ม ในความคิดของผมเราไม่จำเป็นต้องเอาตำแหน่งกองหน้ามาแทนคนที่ถอน แต่เราจะทำยังไงให้สามารถทำประตูในเกมการแข่งขันให้ได้มากที่สุด ผมจึงเลือกนักเตะที่มีความสามารถในระดับเดียวกันกับผู้เล่นที่ถอนตัวไป เพื่อที่จะมาทำผลการแข่งขันให้เราชนะและได้ประตูมากที่สุด”
“แน่นอนครับว่าความคิดของผมการได้หนึ่งประตูคือสามแต้มเหมือนกัน แต่ในเกมนี้เราต้องมาคิดถึงประตูได้เสียแล้ว เราต้องการทำประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประตูได้เสียในการเข้ารอบต่อไป ผมคิดเรื่องที่ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย มีใบเหลืองติดตัวอยู่ตลอดเวลา เราต้องแก้ไขและปรับให้ทีมมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดมาตลอดอยู่แล้ว”
ด้าน “เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์” กล่าวว่า “ตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวและอยู่ในสภาพที่ดี หลายๆคนมีเกมได้ลงเล่นมา เราพยายามฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อพร้อมกับเกมในวันพรุ่งนี้มากที่สุดครับ ผมพร้อมลงเล่นทุกตำแหน่งไม่ว่าโค้ชจะให้ลงไปตำแหน่งไหน เราพร้อมที่จะทำเต็มที่ในตำแหน่งนั้น เพราะเป้าหมายของเราคือการเล่นเพื่อทีมและเก็บชัยชนะเพื่อแฟนบอล ผมจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด”
“แน่นอนว่าเราจะต้องไม่ประมาท เพื่อเก็บผลการแข่งขันที่ดีและเข้ารอบต่อไป แต่สิ่งสุดท้ายเราต้องกลับมาโฟกัสที่ทีมเรา ทำผลงานในสนามให้ได้มากที่สุด เราจะช่วยกันเพื่อเก็บสามแต้มให้แฟนบอลไทยให้ได้ การเล่นในนามทีมชาติไทยจะต้องมีความกดดันอยู่แล้ว แค่เราโฟกัสที่ผลงานในสนามมากกว่า สิ่งรอบข้างมันเหมือนเป็นแรงกระตุ้นได้ แต่เราจะทำจิตใจของเรายังไงให้พร้อมที่สุด แน่นอนว่าการเล่นทีมชาติทุกคนโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่เราต้องมองไปข้างหน้าและปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ทีมดีขึ้นให้ได้และเก็บชัยชนะในทุกเกม”
“ผมอยากให้แฟนบอลเข้ามาชมที่สนามกันเยอะๆ เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราในการแข่งขันกับไชนีส ไทเป หรือหากใครไม่สะดวกสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ อยากให้แฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราเก็บชัยชนะทั้งสองเกมและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด”
สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 พบกับ ไชนีส ไทเป ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now