3 แข้งเก๋าคัมแบ็คตามคาด "จู๊ด เบลล์" ประเดิม "เควิน-ธนวัฒน์" ก็มา แบโผ 23 นักเตะ "ช้างศึก" ยุค "ฮัดสัน"

"ช้างศึก" ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชป้ายแดง แอนโธนี ฮัดสัน ประกาศรายชื่อ 23 นักเตะ ลุยปฏิทินฟีฟ่าเดย์ เดือนพฤศจิกายน 2 นัด พบ สิงคโปร์ และศรีลังกา ปรากฎว่าแข้งเก๋า ทั้ง ธีรศิลป์ แดงดา, ธีราทร บุญมาทัน และสารัช อยู่เย็น เช่นเดียวกับ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร และเควิน ดีรมรัมย์ คัมแบ็คตามคาด ส่วน จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ หัวหอกลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ก็ติดทีมมาด้วยเช่นกัน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ สิงคโปร์ และ ทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 พบกับ ศรีลังกา ในวันที่ 13 และ 18 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้การคุมทัพของ "แอนโธนี ฮัดสัน" หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ
โดยรายชื่อ 23 นักเตะ ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู
1. กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล สโมสร ราชบุรี เอฟซี
2. ปฏิวัติ คำไหม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
3. สรานนท์ อนุอินทร์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
กองหลัง
4. เควิน ดีรมรัมย์ สโมสร สลังงอร์ เอฟซี
5. สุพรรณ ทองสงค์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
6. ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
7. นิโคลัส มิคเกลสัน สโมสร เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก
8. พรรษา เหมวิบูลย์ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
9. ศุภนันท์ บุรีรัตน์ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
10. ศฤงคาร พรมสุภะ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
กองกลาง
11. ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
12. ธีราทร บุญมาทัน สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
13. ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร สโมสร ราชบุรี เอฟซี
14. เบนจามิน เดวิส สโมสร อุทัยธานี เอฟซี
15. พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
16. สารัช อยู่เย็น สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
17. เสกสรรค์ ราตรี สโมสร ระยอง เอฟซี
18. สุภโชค สารชาติ สโมสร ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร
19. อนันต์ ยอดสังวาลย์ สโมสร ลำพูน วอริเออร์
กองหน้า
20. ศุภชัย ใจเด็ด สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
21. ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
22. จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ สโมสร กริมสบี้ ทาวน์
23. ธีรศิลป์ แดงดา สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ซึ่งนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ บีจี เทรนนิ่ง เซนเตอร์ 3
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะมีโปรแกรมในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน 2568 โดยเริ่มต้นด้วยการ อุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ กับ ทีมชาติสิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ที่ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ต่อด้วย บุกไปเยือน ทีมชาติศรีลังกา ทีมอันดับ 193 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ ที่ 5 ที่ โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม, กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.15 น. ตามเวลาประเทศไทย