ม.เกษมบัณฑิต เปิดแคมเปญเชียร์ทัพซีเกมส์ไทยทวงเจ้าเหรียญทอง

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค. 2568 ใน 3 เมืองหลักประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา โดยมีคณะนักกีฬาจาก 11 ชาติในกลุ่มอาเชียนเข้าร่วมการแข่งขัน ที่สำคัญในการแข่งขันครั้งนี้มีโจทย์บนความท้าทายต่อทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกว่า 2 พันชีวิตที่จะต้องแสดงศักยภาพเพื่อทวงคืนเจ้าเหรียญทอง ภายหลังที่ว่างเว้นการยืนหนึ่งหรือเป็นเจ้ามาหลายสมัย
ดร.เสนีย์ เผยต่อไปว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในโอกาสที่ประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอาเชียนในรอบ 18 ปี อีกครั้ง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ จึงอยากเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ มีส่วนร่วมในการสร้างสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ทัพนักกีฬา ผ่านแคมเปญภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทวงคืนเจ้าเหรียญทอง” โดยเชิญชวนประชาชน แฟนกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั่วประเทศส่งข้อความเชียร์ทีมนักกีฬาหรือสุดยอดนักกีฬาในดวงใจผ่านระบบออนไลน์ไปที่เฟชบุ๊ค ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้การเปิดแคมเปญดังกล่าว จะเป็นเพียงหนึ่งในเสี้ยวส่วนหรือกิจกรรมเล็กๆสำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ก็ตามแต่หากมองในมิติที่เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศก็ถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งในมิติที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เพื่อวงการกีฬาไทย สำหรับผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถส่งข้อความเชียร์ทัพนักกีฬาไทยผ่านเฟชบุ๊ค ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2568 และเพื่อเป็นการขอบคุณแทนคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ศูนย์ฯจะผนึกกับภาคีเครือข่ายมอบของที่ระลึกเป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆตามโครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย