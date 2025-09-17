กกท. เปิดรับอาสาสมัคร ช่วยงานกีฬาซีเกมส์ 2025

กกท. เปิดรับอาสาสมัคร ทั้ง นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาไทย กับการทำหน้าที่ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดือนธันวาคม 2568 ทั้งที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และ สงขลา
ในโอกาสที่ประเทศไทย กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง กับการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับอาเซียน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยมี 11 ชาติเข้าร่วม และกระจายจัดการแข่งขัน 50 ชนิดกีฬา 574 เหรียญทอง ไปที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และ สงขลา
ล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดโอกาสให้ ทั้ง นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขันครั้งนี้ โดยสมัครเป็นอาสาสมัคร เข้ามาทำหน้าที่ช่วยงานในด้านต่าง ๆ ใน 3 จังหวัดที่จัดการแข่งขัน ตั้งแต่ก่อนเร่ิมการแข่งขันวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ไปจนถึงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2568
สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้ดี มีจิตอาสาและหัวใจบริการ โดยเปิดรับสมัครผ่านทาง https://form.jotform.com/252360964458465 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568