"ปิยะพงษ์" ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจปลด "อิชิอิ" หาก "ช้างศึก" ชวดลุยเอเชียน คัพ พร้อมลาออกทันที

"เดอะ ตุ๊ก" ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน หนึ่งในสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน ออกมายืนยันว่าหาก "ช้างศึก" ไม่สามารถไปเล่นเอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้ายได้ ตนจะขอลาออกจากตำแหน่งทันที พร้อมยืนยันฝ่ายเทคนิคฯ ไม่เคยก้าวก่ายการทำงานของเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น แต่อย่างใด
"ในเรื่องของการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนนั้นมีมาสักพักแล้ว ย้อนกลับไปคือตั้งแต่ตอนที่พ่ายนัดชิงชนะเลิศในคิงส์ คัพ ต่ออิรัก หรือก่อนหน้านั้นอีก" ปิยะพงษ์ เริ่มกล่าวผ่านรายการในช่อง แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง
"ตัวผมเองก็มองว่าไทม์มิ่งการปลดโค้ช อิชิอิ ออกจากตำแหน่งนั้น ไม่ค่อยเหมาะสม ผมอยากจะพูดในฐานะสภากรรมการ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย ต้องยอมรับเลยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจในวิถีของนักฟุตบอล ในโลกใบนี้ใครๆ เขาก็ทำกัน เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติคือแฟนๆ ชาวไทย เคลือบแคลงใจว่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่า"
"ผมอยากจะพูดในฐานะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมาย ผมอยากจะเรียนให้แฟนๆ ได้รับทราบว่า หากทีมชาติไทย ตกรอบคัดเลือดเอเชียน คัพ ไม่สามารถไปเล่นรอบสุดท้ายในปี 2027 ได้ ผมจะขอลาออกจากตำแหน่งสภากรรมการ เพราะผมเป็นหนึ่งในส่วนเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนแปลงโค้ชครั้งนี้"
"ก็บอกเลยว่าผมเป็นลูกผู้ชายพอ และไม่เคยทำอะไรเสียหายในวงการฟุตบอลไทย แต่คราวนี้การตัดสินใจผมเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยไม่พอใจในครั้งนี้ ก็วัดกันที่ผลงานของ ฮัดสัน ว่าจะทำได้ดีขนาดไหน ผมขออนุญาตปฏิญาณตนเลยว่า ถ้า ไทย ตกรอบคัดเอเชียน คัพ ผมขอลาออกจากการเป็นสภากรรมการทันที"
"การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับใครเลยจริงๆ เป็นที่ตัวผมเองที่อยากแสดงความรับผิดชอบ ตัวของนายกสมาคมฯ เอง ท่านเข้ามาดูแลเรื่องนโยบาย ใช้หนี้ต่างๆ ให้สมาคมฯ ท่านเป็นหญิงเหล็ก เข้ามาก็มีแต่จะช่วยวงการฟุตบอลไทย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ท่านเพียงแต่ได้ข้อมูลมาจากสภากรรมการ และฝ่ายเทคนิคฯ เท่านั้น เหมาะสมไม่เหมาะสมวัดกันที่ผลงาน ถ้าไม่ดีผมจะขอออกคนแรกเลย"
ต่อคำถามของแฟนฟุตบอลที่ว่า ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เคยเข้าไปแทรกแซงการทำงานของ มาซาทาดะ อิชิอิ หรือไม่ "เดอะ ตุ๊ก" กล่าวว่า "ผมขอพูดต่อหน้าพระนะครับ ไม่เคยเลยครับ ผมเคยคุยกับเขาแค่ตอนเข้ามาครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นไม่เคยคุยกันอีกเลย อิชิอิ ไม่เคยรายงานการทำงานผ่านฝ่ายเทคนิคฯ เลย เขารายงานให้นายกฯ รับทราบโดยตรง"
"เราคุยกันแค่ว่าฟุตบอลโลก กับฟุตบอลเอเชียน คัพ เรื่องของอายุไม่เกี่ยวกับ ขออย่างเดียวอยากให้คุณเรียกนักเตะจากความสามารถ แต่ฟุตบอลฟีฟ่าเดย์รายการอื่นๆ คุณอยากทำอะไรก็ทำไปเลย มันต้องพัฒนาควบคู่กันไปอยู่แล้ว โดยเฉพาะคิงส์ คัพ หรือ AFF ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น หรือลองทีมได้หมด จะใช้ตัวรุ่นใหม่ยังไงก็ได้"
"ผมขอยืนยันว่าไม่เคยก้าวก่าย ไม่เคยยุ่งเกี่ยว ไปนั่งดูซ้อมก็แค่ในฐานะตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำทีมใดๆ เลยทั้งสิ้น เคยคุยกันวันแรกวันเดียว แล้วก็มาคุยกันอีกทีคือวันสุดท้ายที่เขายุติบทบาท คือฝ่ายเทคนิคฯ ไม่ได้มีส่วนเลือกตัวผู้เล่นใดๆ ทั้งสิ้น อิชิอิ เป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะกำหนดทุกๆ อย่าง ผมพูดจากใจจริงๆ" อดีตกองหน้าช้างศึก ปิดท้าย