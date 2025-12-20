ไทยเจ้าซีเกมส์ คว้า 233 ทอง คาดยอดอัดฉีดสูง 482 ล้านบาท

บทสรุปซีเกมส์ 2025 ทัพนักกีฬาไทยกลับมาครองเจ้าเหรียญทองอีกครั้งในรอบ 10 ปี หรือตั้งแต่ได้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2015 ที่สิงคโปร์ หลังโกยกระจุยกระจายถึง 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 112 เหรียญทองแดง จากการชิงชัยทั้งสิ้น 573 อีเวนต์ ก่อนการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะปิดฉากอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำวันนี้ (20 ธ.ค.68) โดยไทยเตรียมจัดพิธีปิดที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 19.00 น.
ทัพไทยคว้าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 14 ซึ่งนับว่าสูงที่สุดกว่าชาติใดๆในภูมิภาคอาเซียน และยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองสูงสุดตลอดกาลในซีเกมส์ แซงหน้าเวียดนาม ที่เคยทำไว้ 205 เหรียญทอง ในการจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เมื่อปี 2022
ด้านอันดับ 2-10 มีดังนี้ อินโดนีเซีย จบอันดับ 2 คว้าไป 91 เหรียญทอง 111 เหรียญเงิน 131 เหรียญทองแดง, อันดับ 3 เวียดนาม 87 เหรียญทอง 81 เหรียญเงิน 110 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 มาเลเซีย 57 เหรียญทอง 57 เหรียญเงิน 117 เหรียญทองแดง, อันดับ 5 สิงคโปร์ 52 เหรียญทอง 61 เหรียญเงิน 87 เหรียญทองแดง, อันดับ 6 ฟิลิปปินส์ 50 เหรียญทอง 73 เหรียญเงิน 153 เหรียญทองแดง, อันดับ 7 เมียนมา 32 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง, อันดับ 8 สปป.ลาว 2 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง, อันดับ 10 ติมอร์ เลสเต 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง ด้าน กัมพูชา ไม่มีรางวัล เพราะประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องจากกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของนักกีฬา หลังไทยและกัมพูชา มีปัญหาข้อพิพาทชายแดน จนมีการยิงตอบโต้ปะทะกัน
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมมอบเงินรางวัลจากความสำเร็จตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ เหรียญทอง 300,00 บาท เหรียญเงิน 150,000 บาท เหรียญทองแดง 75,000 บาท รวมกับเงินรางวัล 30 % ที่สมาคมกีฬาได้รับจากเงินรางวัลของนักกีฬา และอีก 20 % ที่โค้ชจะได้รับจากเงินรางวัลของนักกีฬานั้น กองทุนฯ ซึ่งคาดว่าตัวเลขเงินสนับสนุนจะอยู่ที่ประมาณ 482 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนฯ ต้องส่งจำนวนตัวเลขดังกล่าวเพื่อรายงานให้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ รับรอง ก่อนจะทำเสนอรายงานรัฐบาลได้ที่นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รักษาการนายกรัฐมนตรี เพื่อหาวันเวลาที่เหมาะสมจัดพิธีมอบเงินรางวัลจากความสำเร็จของทัพนักกีฬาซีเกมส์ไทยอย่างเร็วที่สุด
สำหรับศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 34 มาเลเซีย จะมีขึ้นระหว่าง 18-29 กันยายน 2027 โดยเจ้าภาพมาเลเซีย วางจัดแข่งขันใน 4 เมือง คือ กัวลาลัมเปอร์, ซาราวัก, ปีนัง และยะโฮร์ เบื้องต้นกำหนดชิงชัยทั้งสิ้น 38 ชนิดกีฬา ด้านไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพอาเซียนพาราเกมส์ หรือ กีฬาคนพิการอาเซียน ในครั้งที่ 13 ต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา 534 เหรียญทอง