ไทยคว้าทองซีเกมส์สูงสุดตลอดกาล ก่อนรูดม่านวันสุดท้ายโกยแล้ว 232 ทอง

ทัพนักกีฬาไทย ที่การันตีเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 แล้ว เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ ด้วยการคว้าเหรียญทองซีเกมส์มากที่สุดตลอดกาล หลังจบการชิงชัยวันที่ 19 ธ.ค.2568 คว้าไปแล้ว 232 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 106 เหรียญทองแดง
ผลงานดังกล่าว ถือเป็นการทำลายสถิติเดิมของ เวียดนาม ที่ทำเอาไว้ 205 เหรียญทอง ที่เวียดนาม เป็นเจ้าภาพ เมื่อปี 2022
ด้านอันดับ 2 ในตารางเหรียญรวม คือ อินโดนีเซีย คว้าแล้ว 91 เหรียญทอง 111 เหรียญเงิน 129 เหรียญทองแดง, อันดับ 3 เวียดนาม 86 เหรียญทอง 79 เหรียญเงิน 110 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 มาเลเซีย 56 เหรียญทอง 57 เหรียญเงิน 116 เหรียญทองแดง
อันดับ 5 สิงคโปร์ 52 เหรียญทอง 60 เหรียญเงิน 86 เหรียญทองแดง, อันดับ 6 ฟิลิปปินส์ 50 เหรียญทอง 73 เหรียญเงิน 153 เหรียญทองแดง, อันดับ 7 เมียนมา 3 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 46 เหรียญทองแดง, อันดับ 8 สปป.ลาว 2 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง, อันดับ 9 บรูไน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และอันดับ 10 ติมอร์ เลสเต 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง