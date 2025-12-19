ไทยผงาดเจ้าซีเกมส์สมัย 14 เกมยังไม่จบแต่โกยแล้ว 197 เหรียญทอง

ทัพนักกีฬาไทยประกาศศักดิ์ดาคว้าเจ้าเหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ 2025 เป็นที่แน่นอนแล้ว หลังจบการแข่งขันวันที่ 18 ธ.ค.2568 โกยเหรียญทองสนั่นรวมแล้ว 197 เหรียญทอง 130 เหรียญเงิน 93 เหรียญทองแดง
ทัพไทยนำหน้าอินโดนีเซีย อันดับ 2 อยู่ถึง 117 เหรียญทอง ขณะที่เหลือเหรียญทองให้ชิงชัยอีก 84 เหรียญทองเท่านั้น ใน 2 วันสุดท้ายของการขับเคี่ยว และคว้าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 14 มาครอง โดยถือเป็นการกลับมาทวงคืนเจ้าเหรียญทองอีกครั้งในรอบ 10 ปี หลังครั้งล่าสุดทำได้ เมื่อปี 2015 ที่สิงคโปร์
สำหรับอันดับ 2 ของตารางเหรียญรางวัลรวม อินโดนีเซีย คว้าไปแล้ว 80 เหรียญทอง 93 เหรียญเงิน 103 เหรียญทองแดง, อันดับ 3 เวียดนาม คว้าไป 73 เหรียญทอง 72 เหรียญเงิน 99 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 สิงคโปร์ 48 เหรียญทอง 51 เหรียญเงิน 69 เหรียญทองแดง, อันดับ 5 มาเลเซีย 46 เหรียญทอง, 49 เหรียญเงิน 109 เหรียญทองแดง และอันดับ 6 ฟิลิปปินส์ 41 เหรียญทอง 59 เหรียญเงิน 126 เหรียญทองแดง