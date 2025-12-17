ทัพไทยโกยแล้ว 185 ทอง จ่อเจ้าซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ 10 ปี

ทัพไทยไม่น่าพลาดเจ้าเหรียญทอง หลังกวาดอีก 25 เหรียญทอง ทำให้จบการชิงชัยวันที่ 17 ธ.ค.2568 ไทยโกยไปแล้วถึง 185 เหรียญทอง 120 เหรียญเงิน 80 เหรียญทองแดง ทิ้งห่างอินโดนีเซีย อันดับ 2 ไปไกลถึง 113 เหรียญทองเข้าให้แล้ว
ทัพไทยจ่อทวงเจ้าเหรียญทองซีเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี หลังได้หนสุดท้ายในปี 2015 ที่สิงโปร์ ซึ่งคราวนั้นเป็นการคว้าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 13 ของทัพนักกีฬาไทย
สำหรับอันดับ 2 อินโดนีเซีย คว้าไปแล้ว 72 เหรียญทอง 85 เหรียญเงิน 94 เหรียญทองแดง ตามด้วย เวียดนาม ในอันดับที่ 3 คว้าไปแล้ว 64 เหรียญทอง 69 เหรียญเงิน 94 เหรียญทองแดง
อันดับ 4 สิงคโปร์ คว้าไป 46 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน 63 เหรียญเงิน ส่วนอันดับ 5 คือ มาเลเซีย คว้าไป 41 เหรียญทอง 45 เหรียญเงิน 106 เหรียญทองแดง ขณะที่อันดับ 6 ฟิลิปปินส์ คว้ารวม 38 เหรียญทอง 55 เหรียญเงิน 120 เหรียญทองแดง
ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาไทยชุดซีเกมส์ กล่าวชื่นชมนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ช่วยกันสร้างผลงานกอบโกยเหรียญทองได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน เหลืออย่างเดียวคือ ทำให้ได้ตามเป้า 241 เหรียญทอง ซึ่งยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากหลังจากนี้เหลือการชิงเหรียญทองไม่มากนัก รวมถึงคู่แข่งทั้ง มาเลเซีย , อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ต่างเป็นตัวแปรในการแย่งเหรียญทองจากไทย ยิ่งกว่านั้นแข่งในบ้านทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนมีความกดดันสูง ส่งผลให้พลาดเหรียญทองไปหลายรายการเช่นเดียวกัน
“บิ๊กต้อม” ยังได้ยืนยันอีกด้วยว่า อันดับ 1 ในการครองเจ้าซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ตกเป็นของนักกีฬาไทยเป็นที่แน่นอนแล้ว ไม่น่าจะมีใครตามได้ทัน แต่ปัญหาคือเราต้องการมุ่งหน้าไปให้ถึงเป้า 241 เหรียญทองที่วางไว้ ถึงแม้จะไม่ง่าย แต่ก็น่าจะได้ใกล้เคียง หรืออย่างน้อยต้องได้มากกว่า 207 เหรียญทอง ที่เวียดนามเคยทำไว้ได้อย่างแน่นอน