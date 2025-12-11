เวียดนามซีเรียสขึ้นธงผิด ซีเกมส์ 2025 ยังเจอปัญหาเรื่องอาหาร-การขนส่ง

ซีเกมส์ 2025 ชิงชัยทางการผ่านพ้นไปแล้ว 2 วัน “บิ๊กต้อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย เผย ยังเจอปัญหารายวัน เวียดนามซีเรียส ขึ้นธงชาติผิด ส่วนมาเลเซียติงอาหารไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอ ด้านการขนส่งยังล่าช้าดูสับสน ที่พักยังสับสน
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.68 นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาชุดซีเกมส์ พร้อมด้วย ดร.สุพิตร สมาหิโต และ นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร รองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ได้ร่วมกันประชุมหัวหน้านักกีฬาทั้ง 10 ชาติ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ เปิดเผยว่า เวียดนาม ได้แจ้งว่าธงชาติในการขึ้นรับเหรียญทองยังขึ้นผิด โดยได้แจ้งว่าไม่อยากให้ปัญหานี้เกิดซ้ำซ้อน เช่นเดียวกับ ในเรื่องของอาหาร ผู้แทนจากมาเลเซีย บ่นว่าจากที่เจ้าภาพรับปากว่าจะจัดการให้เฉพาะเมนูฮาลาล แต่ก็น้อยจนแทบจะไม่เพียงพอต่อการรับประทานในแต่ละวัน ส่วนเรื่องระบบการขนส่ง รถที่รับนักกีฬาจากสนามบินสุวรรณภูมิ มาที่พักยังคงปล่อยให้รอนานถึง 2-3 ชั่วโมง นอกจากนี้ในเรื่องของที่พัก โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แข่งขันฟุตบอลรอบแรก ถูกผู้แทนของแต่ละชาติบ่นว่าห้องพักที่แจ้งให้เข้าพักยังมีความผิดพลาด และ เกิดความสับสน
อย่างไรก็ตาม นพ.มีชัย อินวู้ด รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับทราบปัญหาทั้งหมดและรับปากว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยอย่างเร่งด่วน ซึ่ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ได้แสดงความเป็นห่วง พร้อมกับย้ำให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานดำเนินการ และ สถานที่ จัดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดูแลอย่างรัดกุม เพราะไม่ต้องการให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก เกรงว่าส่งผลเสียกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ต่อประเทศไทย โดยตรง
ส่วนการประชุมหัวหน้านักกีฬาครั้งต่อไป จะเป็นครั้งสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม เวเลา 07.30 น. เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 ชาติ เกิดความพึงพอใจมากที่สุด