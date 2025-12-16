ผ่านครึ่งทางไทยโกย 145 ทอง นำโด่งตารางเหรียญกีฬาซีเกมส์

ทัพไทยคว้าแล้ว 145 เหรียญทอง 87 เหรียญเงิน 60 เหรียญทอง นำโด่งหัวตารางเหรียญรางวัลในศึกซีเกมส์ 2025 หลังจบการชิงชัยประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ซึ่งตลอดวันของการชิงชัย ทัพไทยได้เพิ่มมาอีก 13 เหรียญทอง
ด้านอันดับ 2 ยังคงเป็นทัพนักกีฬาจาก อินโดนีเซีย ที่คว้าไปแล้ว 52 เหรียญทอง 65 เหรียญเงิน 64 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 3 คือ เวียดนาม เจ้าเหรียญทองครั้งก่อน ซึ่งยังคงรั้งอันดับนี้ต่อไป หลังคว้าไปแล้ว 40 เหรียญทอง 47 เหรียญเงิน 70 เหรียญทองแดง
ด้านอันดับ 4 ได้แก่ สิงคโปร์ ที่ซิวไปแล้ว 34 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 39 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 5 มาเลเซีย คว้าไปแล้ว 26 เหรียญทอง 28 เหรียญเงิน 80 เหรียญทองแดง โดยฟิลิปปินส์ รั้งอันดับ 6 คว้าแล้ว 25 เหรียญทอง 38 เหรียญเงิน 79 เหรียญทองแดง