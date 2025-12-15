“เมย์” โพสต์รูปโชว์ 2 เหรียญทองสั่งลาซีเกมส์ พร้อมขอบคุณตัวเองที่พยายามสู้

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก โพสต์ภาพ 2 เหรียญทอง แบดมินตัน ซีเกมส์ 2025 อิงแอบข้างใบหน้าก่อนเข้านอนในค่ำคืนวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมใส่แคปชั่น “ขอบคุณที่ไม่เคยทรยศตัวเอง ขอบคุณที่พยายามสู้มาโดยตลอด”
ทั้งนี้ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยว มือ 8 ของโลก อำลาศึกซีเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตอย่างงดงาม ด้วยผลงานเหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว หลังเอาชนะรุ่นน้อง “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 12 ของโลก และแชมป์เก่า ซึ่ง 2-0 เกม 21-19 และ 21- 7 ในรอบชิงชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน ซีเกมส์ 2025 เมื่อ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา
เหรียญทองนี้ ทำให้ รัชนก ปลอดล็อคคว้าเหรียญทอง ประเภทบุคคล ในศึกซีเกมส์ได้เป็นครั้งแรก พร้อมกับประกาศอำลาการลงเล่นในศึกซีเกมส์ หลังช่วยทีมชาติลงเล่นครั้งแรก ในซีเกมส์ครั้ง ที่ 25 (เวียงจันทน์ 2009) ที่ สปป.ลาว
สำหรับ รัชนก ฝากผลงาน 4 เหรียญทอง ประเภททีม, 1 เหรียญทอง บุคคล, 1 เหรียญเงิน บุคคล, 1 เหรียญทองแดง บุคคล และ 1 เหรียญทองแดง บุคคล ในการแข่งขันซีเกมส์